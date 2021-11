Nouvelles d’Espagne : « Difficile de faire face » sans les Britanniques – Les entreprises espagnoles « recrutent » des touristes britanniques | Monde | Nouvelles

Espagne : un expert explique les « répercussions » pour les expatriés britanniques

La pandémie de coronavirus a fait des ravages en Espagne, en particulier dans des régions telles que la Costa del Sol ou la Costa Blanca, où les entreprises dépendent fortement du tourisme international. Mais avec les visiteurs étrangers affluant vers leur destination méditerranéenne préférée, la perspective de l’industrie du voyage est celle de la reprise.

Le gouvernement espagnol a annoncé que plus de cinq millions de passagers internationaux ont atteint le pays en août 2021, soit une augmentation de 172% par rapport au même mois en 2020.

Le Royaume-Uni était le premier marché. Trois fois plus de touristes britanniques se sont rendus en Espagne qu’à la même période l’an dernier.

Pour Lisa Francesca Nand, rédactrice de voyages et animatrice du podcast Big Travel Pod, les chiffres ne sont pas une surprise. Elle raconte à Express.co.uk : « L’Espagne a toujours été notre destination de vacances la plus populaire, depuis les années 1970, lorsque les voyages commerciaux se sont vraiment ouverts. »

La croissance s’est poursuivie en septembre, ce que Reyes Maroto, le ministre espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme a qualifié de confirmation qu' »une réactivation du tourisme international est en cours ».

Elle a déclaré: « En 2022, nous pourrions récupérer les niveaux d’avant la pandémie. »

Les vacanciers britanniques affluent en Espagne – une décision très bien accueillie par les entreprises espagnoles (Image: .)

Cette reprise, souligne Mme Nand, dépend en grande partie des Britanniques : « Depuis le relâchement des restrictions, je sais qu’ils veulent vraiment, vraiment récupérer les touristes britanniques.

« Ils doivent récupérer les touristes britanniques.

« Nous sommes leur plus gros marché.

« Ils veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour ré-attirer cela.

« Il y a beaucoup d’entreprises espagnoles et expatriées qui ont vraiment du mal sans touristes britanniques. »

Les grandes villes espagnoles telles que Barcelone, Madrid ou Valence, explique-t-elle, ont eu la vie plus facile car elles ont une population qui y vit en permanence. Les villes côtières, quant à elles, tirent principalement de l’argent des visiteurs.

Mme Nand a déclaré: « Ce sont les plages, nos endroits préférés traditionnels, qui ont connu des difficultés. »

Et tandis que les plages étaient bondées de baigneurs l’été dernier, il s’agissait de baigneurs espagnols, qui ne sont pas du genre à rapporter de l’argent.

Les villes balnéaires espagnoles, fortement dépendantes du tourisme étranger, ont énormément souffert pendant la pandémie (Image: .)

Elle poursuit : « Les bars de plage – les chiringuitos – étaient bondés d’Espagnols.

« On pouvait voir que tout le monde avait l’air espagnol. C’était très inhabituel.

« C’était merveilleux, mais les Espagnols en vacances ne dépensent pas autant que les Britanniques en vacances.

« Les Britanniques sortiront et mangeront dans les bars et restaurants et resteront dans les hôtels, tandis que les Espagnols auront souvent un appartement familial où séjourner.

« Ils prennent beaucoup de nourriture à manger et à boire sur la plage; ils ont leurs voitures plutôt que de louer des voitures, et ils n’utilisent pas les mêmes installations que les Britanniques. »

Parlant des hôtels fermés, des magasins de location de voitures vides et des chauffeurs, nettoyeurs et serveurs au chômage, l’expert en voyages ajoute : « Il a été très difficile pour l’Espagne de se débrouiller sans les touristes britanniques.

« Je pense qu’ils espèrent vraiment récupérer l’entreprise qu’ils ont perdue et essayer de recruter une partie des revenus perdus. »

On pouvait voir des vacanciers profiter du soleil d’automne à Benidorm la semaine dernière (Image: .)

Benidorm, une ville de la Costa Blanca très appréciée des voyageurs britanniques, a connu une augmentation constante du tourisme britannique depuis que Westminster a abandonné les tests COVID-19 pré-vol pour les vaccinés début octobre.

L’Association espagnole des compagnies aériennes (ALA), quant à elle, a confirmé qu’environ 1,9 % de vols supplémentaires – nationaux et internationaux – sont déjà prévus pour la période novembre-mars par rapport aux mêmes mois en 2018-2019.

L’augmentation du trafic aérien est certainement un bon signe ; la question est cependant de savoir si les régions qui en ont le plus besoin recevront leur juste part de vacanciers pendant la saison hivernale.

Interrogée à ce sujet, Mme Nand a déclaré: « Les Espagnols partent généralement en vacances en août, mais les Britanniques voyageront toute l’année.

« C’est une destination populaire pour les gens pendant la période creuse.

« Les gens ont ces liens établis de longue date vers l’Espagne.

« Vous avez les couples de retraités qui ont des endroits où ils n’ont pas pu rester, ou des gens qui ont des petits-enfants ou des grands-parents qu’ils n’ont pas pu visiter.

« C’est une destination très ancrée dans nos cœurs et dans nos modes de vie.

« Il y aura beaucoup de gens qui voudront visiter en hiver pour profiter du beau soleil espagnol d’hiver, qui est froid pour la plupart des Espagnols mais chaleureux et très attrayant pour les Britanniques. »

L’affinité des vacanciers britanniques avec l’Espagne, affirme Mme Nand, ne concernait initialement que « la mer, le soleil, le sable et la sangria ».

Plus tard, cependant, les intérêts des Britanniques se sont étendus au-delà des « vacances à forfait typiques », les voyageurs valorisant l’offre culturelle du pays. Ceci, souligne-t-elle, est un élément clé de l’empressement des touristes britanniques à monter dans un avion même lorsque les températures sont loin d’être favorables à la plage.

Mme Maroto a qualifié le niveau élevé de vaccination de l’Espagne – environ 80 pour cent de la population – de moteur de son niveau d’attraction et, par conséquent, de sa vitesse de récupération.

De plus, contrairement à l’Italie et à la France, l’Espagne n’exige pas de preuve de vaccination ni de test COVID-19 négatif récent pour entrer dans les restaurants ou les bars.

Pour les vaccinés, cela enlève une couche d’effort pendant les vacances. Pour les non vaccinés, il permet un voyage sans stress sans avoir besoin de passer des tests tous les quelques jours. Et quant aux entreprises espagnoles, cela les place devant leurs plus grands concurrents de l’industrie européenne.