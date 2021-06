Nouvelles d’Espagne : fureur des expatriés alors que les étrangers ne sont PAS vaccinés alors que c’est « leur tour » Monde | Nouvelles

in

Espagne : le propriétaire du bar de Benidorm salue le déploiement du vaccin au Royaume-Uni

Et certains ont exprimé leur frustration face à la bureaucratie labyrinthique qu’ils sont tenus de négocier pour obtenir leurs jabs. Conformément au protocole de coordination de la sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE, les citoyens britanniques qui résident légalement en Espagne sont éligibles à la couverture médicale à condition qu’ils aient également droit aux soins de santé au Royaume-Uni.

C’est tellement frustrant Wendy de Catalogne

Cependant, la section locale a été contactée par des expatriés qui ont affirmé qu’ils avaient néanmoins du mal à s’inscrire auprès des autorités de santé publique et n’avaient pas encore reçu leurs vaccins, même si d’autres personnes de leur âge ou de leur groupe prioritaire avaient déjà été contactées.

L’une, Wendy, qui vit en Catalogne, a déclaré : « J’ai 64 ans et mon mari a 61 ans, nous avons une assurance maladie privée et ne sommes pas encore éligibles aux soins de santé publics.

« Nous n’avons encore rien entendu et ce n’est pas faute d’avoir essayé. C’est tellement frustrant. »

Un autre, Lawrie, 50 ans, qui vit à Madrid, a déclaré qu’il avait une assurance maladie privée mais qu’il ne faisait pas partie du système public.

Il a expliqué : « J’ai appelé le numéro 900 102 112 et on m’a dit qu’ils m’avaient mis dans le système avec mon numéro Sanitas.

“C’était il y a des semaines et je n’ai pas été contacté depuis, donc je soupçonne que je ne suis en fait pas du tout dans le système.”

Deborah, qui vit à Murcie, a déclaré : « Mon mari et moi vivons à Campos del Rio, Murcie.

« Mon mari a 61 ans et moi 60. Nous avons une assurance médicale privée.

“Nous n’avons pas eu de chance d’obtenir le vaccin, toute aide serait appréciée”.

Ian, qui vit à Albacete, a déclaré qu’il avait une assurance maladie privée, qu’il était un résident légal et qu’il était un contribuable.

Il a ajouté : « J’ai envoyé un e-mail au service de santé du CLM car leur site Web ne montre que comment les résidents étrangers en situation irrégulière peuvent demander la carte de santé publique.

“Il n’y a nulle part où les résidents légaux étrangers peuvent s’inscrire.”

S’adressant au Telegraph le mois dernier, John McKenzie, 42 ans, qui souffre de diabète et d’une maladie cardiaque, a déclaré que depuis le début du déploiement du vaccin, il avait tenté à quatre reprises de s’inscrire dans son centre de santé local.

Il a ajouté: “La première fois, ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas inscrire les personnes sur une assurance privée pour le vaccin en l’absence de toute instruction du gouvernement canarien.”

À une autre occasion, M. McKenzie a affirmé qu’on lui avait dit : « Partez, nous ne vaccinons pas les étrangers. »

L’Espagne abrite environ 285 000 expatriés britanniques.

Madrid a précédemment déclaré que toutes les personnes vivant dans le pays seraient vaccinées quel que soit leur statut.

Dans une note publiée sur la communauté Facebook de Brits in Spain le mois dernier, l’ambassade britannique à Madrid a déclaré : « Nous savons que certains d’entre vous sont préoccupés par la façon dont vous pourrez obtenir le vaccin Covid-19 en Espagne – en particulier ceux d’entre vous. qui ne reçoivent pas de soins de santé publics.

“Le gouvernement espagnol a été très clair sur le fait qu’il fournira le vaccin à tout le monde en Espagne pour des raisons de santé publique, quelle que soit la nationalité ou la manière dont vous accédez aux soins de santé en Espagne.

« Si vous êtes déjà inscrit aux soins de santé de l’État, vous serez contacté par votre service de santé régional pour prendre rendez-vous lorsque ce sera à votre tour de vous faire vacciner.

« Parce que l’Espagne gère son système de santé au niveau régional, la façon dont les gens accèdent au vaccin variera selon l’endroit où vous vivez. »

Le FDCO a conseillé à toute personne ayant des inquiétudes de visiter ce site.

Express.co.uk a contacté le gouvernement espagnol pour commentaires.