Jeudi, l’Espagne a enregistré 72 912 nouveaux cas de Covid et 82 nouveaux décès, les infections augmentant en raison de la variante Omicron. Des rapports en provenance du pays suggèrent que les centres de soins primaires craignent désormais un effondrement après Noël en raison de la recrudescence des infections.

Les rapports du journal espagnol 20 Minutos indiquent qu’une salle d’urgence à La Paz, à Madrid, compte 18 patients dans un service de 12 lits et des personnes âgées assises dans des fauteuils car il n’y a pas assez d’espace pour s’allonger.

Juan González Armengol, chef des urgences de l’hôpital Clínico San Carlos, a déclaré au journal que les hôpitaux espagnols connaissaient une augmentation des hospitalisations.

Il a déclaré: «Cette vague nous affecte directement, nous les services d’urgence.

« Tant à Madrid que dans d’autres régions, nous doublons le nombre de patients.

« Il est vrai que de nombreux cas sont des formes bénignes, sinon, nous serions complètement effondrés en tant que système, mais petit à petit les hospitalisations augmentent. »

Òscar Miró, coordinateur de la recherche au service des urgences de l’hôpital Clínic de Barcelona, ​​a fait écho aux craintes de M. Armengol concernant le pic de cas.

Il précise : « D’habitude, à partir de midi, une, deux heures du matin, l’activité des services d’urgence diminue, mais pas maintenant.

« Aux petites heures du matin, le service des urgences rend visite aux patients qui arrivent depuis midi et dans l’après-midi et qui n’ont pas été pris en charge par manque de place et de moyens.

« Ils sont au bord de l’effondrement. »

LIRE LA SUITE : Omicron : « 70 % d’hospitalisations en moins par rapport à Delta »

D’autres médecins espagnols ont noté que, contrairement aux vagues précédentes de la pandémie, où les patients ne se rendaient pas aussi souvent aux urgences, il y a une double augmentation des cas de Covid et des procédures régulières.

Javier Millán, chef du service des urgences de l’hôpital La Fe de Valence, a déclaré : « Au cours des dernières semaines, nous avons détecté une augmentation du nombre de cas de patients infectés par le coronavirus.

«Beaucoup sont légers ou modérés, mais ils arrivent aux urgences. De plus, il y a une augmentation des admissions, tant conventionnelles qu’en soins intensifs.

« En plus de cela, cette année, nous avons la pression des patients non-COVID, qui avait été réduite pendant la période de verrouillage. »

A NE PAS MANQUER

En réponse à la flambée des cas de Covid, l’Espagne a introduit des mesures sévères à l’encontre des voyageurs en provenance du Royaume-Uni.

Les Britanniques ne peuvent entrer dans le pays que s’ils présentent la preuve d’une vaccination contre le Covid, le gouvernement espagnol déclarant : « L’apparition de nouvelles variantes… oblige à augmenter les restrictions ».

Le département espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme a déclaré qu’environ 300 000 Britanniques résidant en Espagne ne seraient pas affectés par les nouvelles mesures.

Cela survient après qu’un expatrié britannique vivant à Alicante a déchiré les autorités espagnoles pour ne pas en faire assez pour faire respecter les masques faciaux et les contrôles Covid réguliers.

S’adressant à Mike Graham de TalkRadio, il a déclaré: « Le problème que nous avons ici en ce moment est [that from] demain il est obligatoire d’avoir des masques faciaux.

« S’il s’agissait de 50 personnes, vous n’aviez pas besoin de passeport, mais ils l’ont changé maintenant, peu importe le nombre de personnes que vous avez, vous devez toujours avoir un passeport. »

« Vous êtes censé [have a mask when you go to a restaurant].

« Il n’y a que les gens du restaurant qui vous le demandent mais nous n’avons jamais vu la police.

« C’est censé être appliqué, mais qui l’applique ?

« C’est seulement lorsque vous entrez dans le restaurant qu’ils vous demandent le passeport. Mais quand vous sortez, vous n’avez pas besoin de l’avoir. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega