Nouvelles d’Espagne : les vacances à Tenerife sont menacées alors que les îles Canaries signalent le premier cas Omicron | Monde | Nouvelles

La variante Omicron » dominera Delta avant Noël « , selon un expert

La nouvelle variante Omicron a été détectée sur les îles Canaries cette semaine, mettant en jeu les réservations de voyages dans toute la région. L’infection, signalée à Gran Canaria, fait allusion à d’autres cas dans les huit îles – y compris Tenerife, la plus grande et l’une des destinations les plus populaires parmi les Britanniques.

La personne testée positive à Gran Canaria est un homme d’âge moyen arrivé d’Afrique du Sud il y a quelques jours. Après avoir développé des symptômes compatibles, il a été confirmé qu’il était infecté par la souche Omicron.

L’hôpital universitaire de Gran Canaria séquence d’autres échantillons de cas suspects de la variante.

Le cas fait partie des 346 infections au COVID-19 signalées sur les îles en 24 heures.

Au cours de la même période, deux hommes âgés de 58 et 65 ans sont décédés du coronavirus à Tenerife. Tous deux avaient été hospitalisés et présentaient des pathologies antérieures.

LIRE LA SUITE: Panique alors que la nouvelle variante d’Omicron a été découverte – La « soeur » de la souche mutante pourrait être encore PLUS DIFFICILE à suivre

Tenerife pourrait être hors de propos pour les Britanniques car Omicron a été identifié aux îles Canaries (Image: .)

Selon le ministère espagnol de la Santé, il y a actuellement 5 306 cas actifs de coronavirus sur les îles Canaries, dont 219 à l’hôpital. Parmi eux, 37 ont été admis en soins intensifs.

L’incidence cumulée sur 14 jours s’élève à 220,96 cas pour 100 000 citoyens.

L’Espagne a interdit la semaine dernière à tous les Britanniques non vaccinés d’entrer dans le pays.

La règle signifie que les visiteurs britanniques arrivant en Espagne – continent, Baléares et îles Canaries – doivent présenter une preuve de vaccination complète contre le COVID-19, et les vacanciers doivent avoir reçu leur deuxième dose au moins 14 jours avant le voyage.

Les vacances à Tenerife, bien-aimée des touristes britanniques, pourraient être en jeu en raison de la propagation de la souche Omicron (Image: .)

Les vacanciers arrivant en Espagne, y compris aux îles Canaries, doivent subir un double coup (Image: .)

La directive, qui devrait durer au moins jusqu’à la fin de l’année, sera révisée par le gouvernement espagnol après le 31 décembre.

Les couvre-visages doivent être portés par toute personne âgée de six ans ou plus à travers le pays dans les espaces publics intérieurs, dans les transports publics et dans les espaces extérieurs bondés où la distanciation sociale est difficile.

La nouvelle de l’aggravation du scénario de coronavirus des îles Canaries survient à un moment d’incertitude quant à la propre situation du Royaume-Uni, avec des pourparlers avec le Premier ministre Boris Johnson annonçant potentiellement l’introduction de nouvelles restrictions Covid dès les prochaines 24 heures.

A NE PAS MANQUER

Panique de l’économie allemande: les commandes chutent soudainement alors que la compression des exportations se fait sentir – « forte baisse » [ANALYSIS]

Covid LIVE: Plan B «imminent» – Boris prêt à déclencher de nouvelles règles de verrouillage d’ici «demain» [FOLLOW]

La tempête mortelle Barra frappe la Grande-Bretagne avec des inondations et des vents de 70 mph [REPORT]

Boris Johnson pourrait annoncer le retour au Plan B dans les prochains jours (Image : Daily Express)

Une source gouvernementale a déclaré au Guardian que « de nouvelles règles Covid sont imminentes ». On pense que ceux-ci incluraient le travail à domicile et l’introduction de passeports vaccinaux.

La résurgence de politiques de virus plus strictes, qui relèveraient probablement du plan hivernal B du n ° 10, suscite inévitablement des craintes quant à la viabilité des célébrations de Noël de cette année et ajoute du poids aux difficultés financières du secteur du voyage.

À partir du mardi 7 décembre, tous les voyageurs entrant au Royaume-Uni doivent passer un test Covid avant le départ.

De nouvelles politiques de voyage ont été mises en œuvre au Royaume-Uni, suscitant une inquiétude croissante au sein de l’industrie (Image: .)

Les initiés de l’industrie ont exprimé leurs inquiétudes depuis que le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a annoncé la nouvelle politique la semaine dernière.

Karen Dee, directrice générale de l’Airport Operators Association, a déclaré à PA Media : « La plupart de la demande restante limitée après la réintroduction de l’auto-isolement disparaîtra désormais, tout comme les aéroports espéraient une petite augmentation pendant les vacances de Noël.

« Les voyages et l’aviation sont les seuls secteurs touchés par des restrictions d’exploitation en réponse à la variante Omicron. »

L’association de voyage ABTA, quant à elle, a déclaré que les nouvelles restrictions sont définies pour « faire basculer les entreprises par-dessus bord ».

Le directeur général Mark Tanzer a déclaré : « La santé publique doit passer en premier, mais le gouvernement devrait chercher à atténuer le coup porté aux agences de voyages en fournissant un soutien financier sous forme de subventions et le retour de congés pour le personnel de voyage. »

L’Association des salariés des transports (TSSA) a appelé au soutien du gouvernement pour empêcher les travailleurs du secteur de payer pour « contenir la propagation de la variante Omicron ».

Le secrétaire général Manuel Cortes a déclaré: « Les agences de voyages disent déjà que les réservations s’effondrent depuis que les nouvelles restrictions ont été introduites la semaine dernière. »