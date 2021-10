Nouvelles d’Espagne : Panique alors que le gazoduc clé est coupé « à un mauvais moment » – les craintes de crise hivernale | Monde | Nouvelles

L’accord pour l’utilisation du gazoduc Gaz-Maghreb-Europe (GME), qui relie l’Algérie aux réseaux gaziers espagnols via le Maroc, expire aujourd’hui et son renouvellement est peu probable en raison des relations diplomatiques endommagées entre les deux pays d’Afrique du Nord. Selon les experts en énergie, c’est « une mauvaise nouvelle à un mauvais moment » pour l’Espagne.

Bien que les relations entre voisins aient toujours été tendues, les relations se sont maintenant complètement effondrées en raison des tensions renouvelées sur le territoire contesté du Sahara occidental.

L’Espagne est l’un des marchés européens à la croissance la plus rapide pour l’énergie renouvelable, avec une forte poussée vers l’énergie solaire et éolienne.

Pourtant, elle est encore très dépendante de l’énergie importée, s’appuyant sur l’Algérie pour la moitié de ses besoins en gaz naturel.

Le différend avec le Maroc et l’arrêt consécutif des expéditions via le gazoduc GME placent ainsi l’Espagne « dans une situation compliquée », a déclaré Gonzalo Escribano, expert en énergie au groupe de réflexion Elcano à Madrid, s’adressant à The Local.

La ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, a déclaré en début de semaine que le gouvernement avait pris des dispositions pour « continuer à assurer, de la meilleure façon, les livraisons de gaz via Medgaz selon un calendrier bien déterminé ».

« Nous avons augmenté le niveau des réserves » et « la capacité à recevoir du GNL [liquefied natural gas] navires », a déclaré le ministre dans une interview à la radio, ajoutant que le risque de coupures d’électricité cet hiver est « très limité ».

Le gazoduc Medgaz mentionné par Mme Ribera passe sous la Méditerranée directement de l’Algérie à l’Espagne et peut transporter huit milliards de mètres cubes (Gm3) par an – légèrement moins que le gazoduc GME, qui transporte près de 10 Gm3 par an. Cependant, les travaux prévus pourraient voir sa capacité atteindre 10,5 Gm3 dès le mois de décembre de cette année.

Notant que le transport du gaz par bateau est plus cher que par gazoduc, M. Escribano a déclaré qu’il pensait que « le pays parviendra à faire face » mais sera confronté à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et à « un impact sur le prix ».

L’Espagne aurait contacté les États-Unis, la Russie et le Qatar – ses autres fournisseurs de GNL – pour assurer les livraisons.

La nouvelle d’une pénurie potentielle d’énergie survient alors que les températures commencent à baisser et que les ménages allument le chauffage.

Mais les consommateurs espagnols s’inquiètent depuis longtemps des factures d’électricité. La flambée des prix de l’énergie a conduit le gouvernement à adopter des mesures d’urgence pour réduire les factures d’énergie vertigineuses en septembre.

En réponse à la hausse des prix de gros de l’énergie en Europe, qui ont doublé l’année dernière, l’Espagne a pris des mesures pour limiter les bénéfices que les entreprises énergétiques utilisant l’hydroélectricité et d’autres producteurs d’énergie renouvelable peuvent tirer de la hausse des prix de l’électricité.

La mesure, qui devrait rediriger environ 2,2 milliards de livres sterling des entreprises vers les consommateurs de septembre à mars, lorsque les prix du gaz naturel devraient se stabiliser grâce à une baisse de la consommation à l’arrivée du printemps, réduira les factures mensuelles des consommateurs moyens de 22% jusqu’à la fin de l’année.