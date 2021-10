Nouvelles d’Espagne : Un fermier dans une étrange bataille juridique avec le roi marocain au sujet des mandarines | Monde | Nouvelles

L’agriculteur a commencé à cultiver le fruit en 2006, et cinq ans plus tard, il a été poursuivi pour cela, l’affaire étant traînée devant un tribunal de commerce, le tribunal provisoire de Murcie et la Cour suprême. Avec environ 4 400 arbres plantés par Jose Canovas Pardo sur son domaine, il n’a fallu que quelques mois pour qu’une action soit entreprise lorsqu’il a reçu une injonction lui enjoignant de cesser la culture de ces fruits par Geslive, la société gérant les droits du ‘nadorcott ‘ en Espagne et au Portugal.

L’exigence s’est poursuivie jusqu’en 2011, date à laquelle une audience du tribunal de commerce a été demandée, exigeant non seulement que l’agriculteur arrête sa culture, mais exige la destruction de ses arbres dans le processus, en plus d’une compensation financière.

Le tribunal de commerce a rejeté l’affaire au motif que, selon le droit européen, les faits étaient prescrits et que le délai pour introduire une plainte était de trois ans à compter de l’octroi de la protection.

Cependant, CVVP, la société d’origine, a fait appel devant le tribunal provincial qui a donné raison au demandeur et a condamné M. Pardo à payer environ 32 000 euros.

M. Pardo, qui a saisi la Cour suprême, a été confronté à des doutes sur la manière de gérer la situation et a demandé conseil à la CJUE de Luxembourg dans le processus.

Parlant de l’incident, le fermier a déclaré: « On pourrait dire que j’ai continué à cultiver avec l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. »

Il a poursuivi en disant: « Lorsque le tribunal a statué en ma faveur, je pensais que la Cour suprême de Murcie le ferait également, mais ce n’était pas le cas. »

« J’ai essayé de régulariser la situation mais, comme c’est un brevet, je dois l’acheter aux agriculteurs et c’est très cher », a déclaré M. Pardo à propos d’une solution possible pour acheter l’autorisation de cultiver le fruit.

Se tournant vers l’avenir, l’agriculteur a déclaré : « J’ai cherché d’autres variétés au cas où la décision ne serait pas en ma faveur… Cela ne m’aurait pas tellement dérangé tant que j’aurais pu y mettre fin.

Les conseillers juridiques ont suggéré que l’affaire prendra encore trois à six mois pour arriver à une conclusion.

