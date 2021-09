Nouvelles d’Espagne : un point chaud de vacances risque une éruption volcanique – avertissement jaune émis après des tremblements | Monde | Nouvelles

in

Le gouvernement des îles Canaries a activé le Plan spécial de protection civile et d’attention aux urgences à risque volcanique (PEVOLCA) dans la région de Cumbre Vieja (La Palma) en raison de l’augmentation de l’activité sismique enregistrée ces derniers jours.

Comme l’a rapporté le ministère espagnol des Administrations publiques, de la Justice et de la Sécurité, la décision a été adoptée par le Comité scientifique de PEVOLCA réuni ce lundi pour évaluer la situation.

Plus précisément, le plan d’alerte a été activé pour Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso et Mazo, entraînant le passage du feu de circulation du vert au jaune pour ces municipalités.

Les autorités affirment que les “niveaux les plus élevés d’hélium-3 détectés en 30 ans” dans la crête volcanique étaient un détonateur.

Cumbre Vieja, espagnol pour Old Summit, est une crête volcanique active mais dormante sur l’île océanique volcanique de La Palma dans les îles Canaries qui a éclaté deux fois au 20ème siècle – en 1949 et à nouveau en 1971.

Les experts insistent sur le fait que les chances d’une éruption qui mettrait la population locale en danger sont minces.

Nemesio Perez, directeur de l’Institut de volcanologie des Canaries (INVOLCAN) a déclaré hier/lundi en assurant aux habitants et aux vacanciers de la région qu’ils pouvaient vaquer à leurs occupations quotidiennes : « Dans 80 % des cas, ces processus restent souterrains et ne provoquer une éruption volcanique.

Il a ajouté : « Nous passons d’une situation de normalité à une situation d’alerte.

“Nous reconnaissons un changement dans l’activité sismique et recommandons à la population de prêter attention aux informations émises par les autorités.”

LIRE LA SUITE: Voyage en Espagne: les Britanniques «loyaux» retournent aux îles Baléares

M. Perez a également expliqué les trois facteurs qui avaient joué un rôle dans la décision de passer du vert au jaune, affirmant qu’ils comprenaient l’augmentation du nombre de tremblements et le fait qu’ils se produisaient plus près de la surface de la terre à une moyenne d’environ sept milles sous terre au lieu de 12.

Dans un article publié sur les réseaux sociaux, INVOLCAN a déclaré : « Au cours des dernières années, le volcan Cumbre Vieja a vu 10 essaims de tremblements de terre, dont celui qui a commencé samedi.

“Il ne fait aucun doute que l’essaim actuel représente un changement significatif d’activité.”

L’alerte jaune n’est pas censée impliquer un risque accru pour la population locale, mais implique “l’intensification des informations et des niveaux de surveillance et une surveillance accrue de l’activité volcanique et sismique”.

L’activité sismique dans le sud de l’île de La Palma est « anormale » depuis 2017, avec huit essaims de séismes enregistrés depuis l’été 2020.

A NE PAS MANQUER :

Johnson soutient carrément la souveraineté de Gibraltar [INSIGHT]

Huit pays de l’UE refusent Bruxelles alors que le bloc tente d’imposer des règles [ANALYSIS]

Les incendies de la Costa del Sol déclenchent une évacuation massive – les Britanniques impliqués [VIDEO]

Le dernier essaim a commencé juste après 4 heures du matin, heure locale, samedi.

La Palma est l’une des îles les plus occidentales et les plus jeunes de l’archipel des Canaries avec El Hierro.

On dit que La Palma risque de subir un important glissement de terrain qui pourrait provoquer un tsunami dans l’océan Atlantique.

Un article de recherche de 2001 a affirmé qu’un changement dans l’activité éruptive du volcan Cumbre Vieja et qu’une fracture sur le volcan qui s’est formée lors de l’éruption de 1949 pourrait être le prélude à un effondrement géant.

Les auteurs Steven N Ward et Simon Day ont estimé qu’un tel effondrement pourrait provoquer des tsunamis dans tout l’Atlantique Nord et avoir de graves conséquences sur des pays aussi éloignés que l’Amérique du Nord.

Des recherches ultérieures ont débattu de la question de savoir si le tsunami aurait encore une taille importante loin de La Palma et si l’effondrement est susceptible de se produire en un seul échec, avec des preuves indiquant que la plupart des effondrements dans les îles Canaries ont eu lieu comme des événements à plusieurs étapes qui ne sont pas aussi efficace pour créer des tsunamis.

Le volcan au centre de la nouvelle alerte s’élève à environ 1,2 mille au-dessus du niveau de la mer et à 3,7 milles au-dessus du fond marin.

Il est décrit comme le volcan à la croissance la plus rapide de l’archipel et donc dangereux en termes d’effondrements et de glissements de terrain.

La population totale de La Palma à la fin de 2020 était d’un peu plus de 85 000 habitants, avec près de 16 000 enregistrés comme vivant dans la capitale Santa Cruz de la Palma et plus de 20 000 à Los Llanos de Aridane.

Elle est surnommée La Isla Bonita, la jolie île en espagnol, en raison de ses paysages incroyables, de ses volcans imposants, de ses forêts denses et de ses plages uniques.

Les touristes sont attirés par l’île par ses sentiers de randonnée, sa nourriture, ses plages aux eaux cristallines, son ciel nocturne magnifique et ses températures agréables toute l’année.

Reportage supplémentaire de Natalia Penza