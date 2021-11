Nouvelles d’Essex : Deux adolescentes « secouées » après avoir échappé à un homme dans la rue | Royaume-Uni | Nouvelles

La police d’Essex a déclaré lundi que les deux filles impliquées dans l’incident avaient été « secouées » par la rencontre avec un homme qu’elles pensaient avoir été « en état d’ébriété ». La force a déclaré que les deux filles marchaient ensemble à Colchester, lorsque l’homme – qui était allongé sur le sol – s’est levé et les a agressées.

Ils ont dit qu’il en avait attrapé un par l’épaule et l’autre par le poignet.

« Heureusement, les deux filles ont réussi à s’éloigner et à s’enfuir », a déclaré la police.

L’incident a eu lieu sur la rue de la Madeleine vers 18 heures le lundi 25 octobre.

L’homme en question a été décrit comme blanc, mesurant environ six pieds et portant un t-shirt aux couleurs de l’arc-en-ciel, avec un bas de survêtement noir et des baskets.

Toute personne ayant été témoin de l’incident ou ayant des informations sur l’homme doit soumettre un rapport en ligne.

Vous pouvez utiliser le bouton « Chat en direct » pour parler à un opérateur en ligne entre 7 h 00 et 23 h 00.

Vous pouvez également nous appeler au 101 et citer 42/242435/21 ou 42/242439/21

Des informations peuvent également être transmises anonymement à l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.