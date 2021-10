Nouvelles d’Essex: le gardien de sécurité d’Asda assomme le client avec un seul coup de poing

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Une séquence vidéo d’un agent de sécurité d’Asda assommant un client avec un coup de poing vicieux a déclenché une enquête.

L’homme dans la vingtaine a ensuite été traîné hors du magasin par son sweat à capuche.

Clairement étourdi, on peut le voir lutter pour se remettre sur pied, tombant plusieurs fois au sol.

La force du coup de poing a fait s’effondrer ses jambes sous lui, suggérant qu’il était inconscient avant de toucher le sol.

On peut voir sa tête rebondir sur le sol avant qu’il ne soit brutalement traîné sur le sol.

On ne sait pas ce qui a déclenché l’attaque en premier lieu.

Après l’incident, le gardien s’éloigne, mais un membre du public est vu dans de longues séquences venant au secours du jeune homme et lui remettant son téléphone.

L’homme inconscient a été traîné hors du magasin par ses vêtements (Photo: Triangle News)



Un membre du public est venu au secours de l’homme blessé alors qu’il se levait en titubant (Photo: Triangle News)

Les images, apparemment filmées sur un moniteur de vidéosurveillance, montrent la victime s’éloignant mais se balançant sur ses pieds.

La police d’Essex a confirmé qu’elle enquêtait sur l’incident, qui s’est produit dans un point de vente à Shoeburyness.

Un porte-parole a confirmé qu’ils avaient été « appelés au magasin Asda de North Shoebury Road pour des informations faisant état d’une perturbation au cours de laquelle un homme dans la vingtaine a été agressé ».

Un porte-parole d’Asda a déclaré à MailOnline: « Nous ne tolérons pas la violence dans nos magasins et enquêtons sur l’incident dans notre magasin Shoeburyness et soutenons pleinement la police dans ses enquêtes.

« Comme il s’agit d’une enquête policière en cours, nous ne pouvons fournir aucun autre commentaire pour le moment. »

