Nouvelles directives COVID-19: Connaître l’isolement à domicile, la gestion de la fièvre et l’utilisation du remdesivir

Le ministère de la Santé a publié deux documents clés.

Directives COVID-19: Alors que la nation tout entière est aux prises avec une pénurie d’oxygène et d’autres fournitures médicales au milieu de la deuxième vague de la pandémie COVID-19, le ministère de la Santé a publié jeudi deux documents clés. L’un des documents répertorie les lignes directrices révisées pour l’isolement à domicile des cas de COVID-19 légers et asymptomatiques, y compris les médicaments et les traitements qui peuvent être prescrits par les médecins aux patients. Le deuxième document énumère le protocole de prise en charge du nouveau coronavirus dans la tranche d’âge pédiatrique. Connaître l’isolement à domicile des patients, la gestion de la fièvre et l’utilisation du remdesivir dans les cas de COVID-19:

Recommandations sur le traitement d’isolement à domicile

Pour le traitement en isolement à domicile, des recommandations générales et spécifiques ont été formulées par le gouvernement. Conformément aux directives générales, les patients covid doivent être en communication avec un médecin traitant et signaler rapidement toute détérioration de leur état. Après avoir consulté le médecin traitant, le patient doit continuer à prendre le médicament pour d’autres maladies comorbides.Bien que des directives spécifiques suggèrent que les patients covid suivent une prise en charge symptomatique de la fièvre, de la toux et du nez qui coule, le cas échéant. En plus des covidés, les patients peuvent également prendre une inhalation de vapeur deux fois par jour ou effectuer des gargarismes à l’eau chaude.

Que faire si la fièvre n’est pas contrôlée?

Si la fièvre n’est pas contrôlée avec la dose maximale de comprimés de paracétamol (650 mg quatre fois par jour), le patient covid doit consulter le médecin traitant qui peut conseiller d’autres médicaments tels que des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le naproxène (250 mg deux fois un jour). Conformément aux directives, le médecin peut en outre envisager des comprimés d’ivermectine pendant trois à cinq jours (200 mcg / kg une fois par jour, à jeun) .Si la fièvre persiste pendant plus de cinq jours après l’apparition de la maladie, du budésonide par inhalation ( administré par inhalateur avec un espaceur à une dose de 800 mcg, deux fois par jour pendant cinq à sept jours) peut être administré si les symptômes tels que fièvre, toux persistent pendant plus de cinq jours après le début de la maladie.Si la fièvre persiste pendant plus de sept jours, en cas d’aggravation de la toux, le patient doit consulter son médecin pour un traitement par stéroïdes oraux à faible dose.

Le patient covid doit-il prendre du remdesivir?

Un professionnel de la santé doit décider d’administrer le remdesivir ou un autre traitement expérimental et celui-ci ne doit être administré qu’en milieu hospitalier. Conformément à la directive, une personne ne doit pas tenter de se procurer ou d’administrer du remdesivir à domicile.La directive recommande fortement qu’en cas de baisse de saturation en oxygène ou d’essoufflement, le patient covid doive être hospitalisé et consulter rapidement son médecin traitant ou équipe de surveillance.

Quel est le protocole de prise en charge du COVID-19 chez les enfants?

Le protocole énumère des lignes directrices distinctes pour les enfants asymptomatiques et ceux atteints d’une maladie légère, modérée et sévère.Selon le protocole, les enfants asymptomatiques n’ont besoin d’aucun traitement, à l’exception de la surveillance du développement des symptômes de covid ainsi que du traitement ultérieur selon l’évaluation Les enfants atteints d’une maladie bénigne peuvent présenter des symptômes tels que maux de gorge, toux, écoulement nasal sans difficulté respiratoire, et certains d’entre eux peuvent présenter des symptômes gastro-intestinaux. Conformément à la directive, ces enfants ne nécessitent aucune enquête et peuvent être gérés sous isolement à domicile avec un traitement symptomatique.

Quel type de traitement symptomatique est recommandé?

Pour la fièvre, le médecin doit prescrire du paracétamol (10 à 15 mg / kg / dose), qui peut être répété toutes les quatre à six heures. Pour la toux, le médecin peut recommander des agents apaisants pour la gorge comme des gargarismes salins chauds. Le médecin peut leur recommander des liquides oraux pour maintenir l’hydratation et une alimentation nutritive. Pour le traitement des maladies bénignes chez les enfants, les antibiotiques ne sont pas indiqués.

Comment le COVID-19 modéré est-il classé chez les enfants?

Selon le protocole, un enfant positif au Covid-19 sera classé comme ayant la maladie modérée (saturation en oxygène supérieure à 90%) s’il a les repères de respiration rapide suivants:

Enfant de moins de 2 mois: fréquence respiratoire> 60 par min Enfant entre 2 et 12 mois: fréquence respiratoire> 50 par min Enfant de 1 à 5 ans: fréquence respiratoire> 40 par min Enfant de plus de 5 ans: fréquence respiratoire> 30 par min

Le protocole stipule que les enfants atteints de Covid modéré peuvent souffrir d’une pneumonie qui peut ne pas être cliniquement apparente. Il mentionne en outre qu’aucun test de laboratoire n’est nécessaire en routine, à moins que cela ne soit indiqué par des conditions comorbides associées.

Quel est le traitement recommandé?

Les enfants atteints d’un nouveau coronavirus modéré doivent être admis dans un centre de santé Covid dédié ou dans un établissement de soins de santé de niveau secondaire, et doivent être surveillés pour les progrès cliniques.Le protocole recommande de maintenir l’équilibre hydrique et électrolytique. Il recommande une alimentation orale (allaitement chez les nourrissons); dans le cas où l’apport oral est faible, une thérapie liquidienne intraveineuse doit être initiée.

Que faut-il administrer aux enfants atteints de COVID-19 modéré?

Pour la fièvre, 10 à 15 mg / kg / dose de paracétamol, qui peut être répété toutes les quatre à six heures (température> 38 ° C) .S’il existe des signes / une forte suspicion d’infection bactérienne, alors de l’amoxycilline doit être administrée.Une supplémentation en oxygène est nécessaire. pour une saturation en oxygène inférieure à 94% .Dans la maladie à évolution rapide, des corticostéroïdes peuvent être administrés. Selon le protocole, les stéroïdes ne sont pas nécessaires chez tous les enfants atteints de covid modérée, en particulier pendant les premiers jours de la maladie.

Quelle est la gravité de la maladie chez les enfants?

Les enfants avec un niveau de saturation en oxygène inférieur à 90% sont classés comme ayant un degré sévère de Covid. Ils peuvent avoir une pneumonie sévère, un SDRA, un choc septique, un MODS ou une pneumonie avec cyanose.Cliniquement, le protocole indique que ces enfants peuvent présenter des grognements, une léthargie, des convulsions, une rétraction sévère de la poitrine.

Quel est le traitement recommandé pour eux?

Selon le protocole, ils doivent être évalués pour la thrombose; lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH) et insuffisance d’organe Il suggère la recherche d’une numération formule sanguine complète, de tests de la fonction rénale et hépatique et de radiographie pulmonaire. mg deux fois par jour est préférable) Le protocole souligne que pour les agents antiviraux tels que le remdesivir, il n’y a pas de données suffisantes sur l’innocuité et l’efficacité chez les patients de moins de 19 ans. un médicament antipaludique, l’hydroxychloroquine, l’ivermectine, le favipiravir antiviral ainsi que les médicaments anti-VIH lopinavir / ritonavir.

