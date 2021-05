Nouvelles directives pour la vaccination Covid -19: Quelles catégories d’individus ont été invitées à reporter le processus?

Le Centre a augmenté l’écart entre les deux vaccins Covishield à 12 à 16 semaines de 8 à 8 semaines actuellement. (Image courtoisie: UNICEF)

Vaccinations contre le Covid-19: Après avoir augmenté l’intervalle de temps entre deux doses de vaccin, le ministère de la Santé de l’Union a mis au point de nouvelles directives ou des catégories spécifiques d’individus qui devraient différer la prise de vaccins.

Première catégorie, ceux qui peuvent reporter la vaccination Covid-19

Les personnes dont les rapports de tests de laboratoire disent qu’il a été affecté par le SRAS-Covid-19 peuvent reporter la vaccination de trois mois après la guérison

Test positif après la première dose de vaccination

Les nouvelles recommandations du ministère de la Santé communiquées aux États suggèrent que pour les personnes qui ont reçu la première dose de vaccination et contracté le Covid-19 avant de terminer tout le processus de vaccination, peuvent différer la deuxième dose. De trois mois à compter de la date de guérison clinique de la maladie.

Personne non-Covid hospitalisée pour un traitement séparé

Les personnes atteintes de toute autre maladie générale grave nécessitant une hospitalisation ou des soins en unité de soins intensifs devraient attendre 408 semaines avant de se faire vacciner, ont déclaré les nouvelles directives aux États par le Centre. Cependant, les personnes atteintes de comorbidités sévères comme le cancer ne doivent pas différer le processus de vaccination. Cependant, d’autres personnes hospitalisées ou en traitement pour des comorbidités en soins intensifs peuvent reporter le processus de vaccination.

Catégorie finale de patients pouvant différer la vaccination

Les patients Covid-19 qui ont reçu des anticorps monoclonaux anti-SRAS-2 ou du plasma de convalescence pendant le processus de traitement pendant les soins intensifs doivent différer les vaccinations Covid-19 pendant trois mois à compter de la date de sortie de l’hôpital.

Le Centre a augmenté l’écart entre les deux vaccins Covishield à 12 à 16 semaines de 8 à 8 semaines actuellement. Le gouvernement n’a suggéré aucune modification de l’intervalle entre les doses de Covaxin. Le ministre de la Santé de l’Union, dur Vardhan, a précisé que la décision était prise sur la base des recommandations formulées par le groupe de travail COVID après avoir analysé les preuves émergentes.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.