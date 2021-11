Nouvelles d’Isulate Britain: Range Rover Mum’ critiqué pour le lancement d’une gamme de vêtements | Royaume-Uni | Nouvelles

Sherrilyn Speid, 34 ans, a poussé sa voiture de 80 000 £ contre deux militants d’Isulate Britain qui lui bloquaient le chemin le mois dernier alors qu’elle tentait d’emmener son fils de 11 ans à l’école. S’exprimant au moment de l’incident, la mère a qualifié les éco-activistes de « terroristes ».

Elle a déclaré: «J’étais absolument furieuse qu’ils soient sur la route m’empêchant d’emmener mon fils à l’école. Comment osent-ils avoir l’audace de faire ça. »

Les actions effrontées de Mme Speid ont été saluées par certains Britanniques qui l’ont qualifiée de « héros » et de « légende ».

Mais d’autres ont appelé à son arrestation et lui ont suggéré de perdre son permis.

La police d’Essex fait maintenant face à des appels sur les réseaux sociaux pour arrêter et inculper la femme d’affaires pour ses actes.

Une personne en colère a écrit à la force: « Comme sa propre version des événements n’est pas une défense ou une indication de remords, je suppose qu’EssexPoliceUK contactera CPSUK pour porter plainte contre Sherrilyn Speid? »

En réponse, Sherrilyn, de Grays, Essex, a écrit sur Instagram qu’elle mettait en place un nouveau site Web et vendrait des marchandises personnalisées.

Sous le nom de Range Rover Mum, le spécialiste de la santé mentale vendra des sweats à capuche (36,76 £), des sweats à capuche courts (25,82 £), des tasses (12,54 £), des leggings (33,19 £) et des coussins d’intérieur (prix divers) tous étiquetés avec le RRM conception.

Mme Speid a déclaré: « En fait, je n’ai pas pensé au merch moi-même, c’est le public qui m’a demandé de faire le merch. »

Racontant comment elle a été approchée, elle a déclaré: « Ils sont venus me voir, m’ont envoyé un message, ils l’ont suggéré et ils l’ont également conçu. »

Citant un angle féministe sur les produits, elle a déclaré: « Mon merch est basé sur l’autonomisation, l’autonomisation des femmes. »

Elle a poursuivi: « C’est le fait d’élever les aspirations et d’inspirer les gens que même si vous êtes une mère célibataire, vous pouvez toujours aller là-bas et vous pouvez toujours créer des entreprises et faire quelque chose de vous-même. »

Parlant de l’incident au cours duquel elle a heurté les manifestants avec sa voiture, Mme Speid a déclaré : « Ce qu’ils font est mal. Ils ne sont pas pacifiques, ils font obstruction et ils sont impolis.

Elle a ajouté: « Je suis bouleversée d’avoir perdu mon sang-froid et j’aurais peut-être pu m’y prendre d’une manière différente, mais je défendrai toujours ce en quoi je crois – que les gens devraient avoir le droit de vivre leur vie normale. »

Elle a terminé: « Et je défendais toutes les autres mamans qui essaient juste d’emmener leurs enfants à l’école. »