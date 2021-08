Nouvelles d’Italie : la police surveille les raves illégales alors qu’elles se poursuivent 5 jours après le décès d’un Londonien de 25 ans | Monde | Nouvelles

in

Un homme de 25 ans, né à Londres mais résidant dans le nord de l’Italie, a été retrouvé mort dans un lac près de Viterbe lundi après avoir participé à une immense rave party à cheval sur les frontières de la Toscane et du Latium ce week-end. La rave illégale a été organisée via Telegram et n’a pas été détectée par les autorités.

Des sources affirment qu’environ 5 000 personnes se trouvent toujours dans la zone, désormais encerclées par la police.

Plusieurs voitures ont quitté la zone ce matin. Des centaines de personnes auraient quitté la fête hier soir.

Toutes les voitures qui quittent la zone sont contrôlées par la police alors que des agents gardent l’entrée principale.

Les musiciens jouant pour le grand public, quant à eux, ne montrent aucun signe d’arrêt avec des systèmes stéréo en plein essor.

Le festival de musique techno apparemment contrôlé a déjà vu un mort et deux rapports de violences sexuelles confirmés par la police.

Le corps de l’homme de 25 ans a été retrouvé dans le lac Mezzano.

On l’avait vu entrer dans le lac dimanche soir et ne plus en ressortir.

La police et les pompiers ont traîné le lac avant de retrouver son corps.

LIRE LA SUITE: Jacob Rees-Mogg lance un avertissement sévère à l’UE sur l’Irlande du Nord

“La persuasion de l’Autorité de sécurité publique a conduit, à ce jour, à l’éloignement de la zone d’environ 1 500 sujets.

« Le terrain privé (non public), en plus d’être particulièrement vaste, a été occupé par des dizaines de camions et voit la présence de milliers de personnes.

« De plus, il y a de la végétation sèche, qui est facilement inflammable.

« Dans un scénario de ce type, l’intervention envisagerait un recours à la force qui devrait prendre en compte les risques liés à la circulation des poids lourds dans la foule.

“En outre, l’utilisation de gaz lacrymogène peut provoquer des incendies avec des conséquences dramatiques.”

L’Italie a signalé mardi 54 décès liés au coronavirus contre 24 la veille, a indiqué le ministère de la Santé, tandis que le décompte quotidien des nouvelles infections est passé de 3 674 à 5 273.

L’Italie a enregistré 128 510 décès liés au COVID-19 depuis l’apparition de son épidémie en février de l’année dernière, le deuxième bilan le plus élevé d’Europe après la Grande-Bretagne et le huitième au monde. Le pays a signalé à ce jour 4,45 millions de cas.

Les patients hospitalisés atteints de COVID-19 – sans compter ceux en soins intensifs – s’élevaient à 3 472 mardi, contre 3 334 un jour plus tôt.

Il y a eu 49 nouvelles admissions dans les unités de soins intensifs, contre 32 lundi. Le nombre total de patients en soins intensifs est passé à 423 contre 404 auparavant.

Quelque 238 073 tests pour COVID-19 ont été effectués au cours de la dernière journée, contre 74 021 précédents, a indiqué le ministère de la Santé.