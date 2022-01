Nouvelles d’Italie : le fugitif de la mafia le plus recherché est arrêté après que des détectives l’ont repéré sur Google Maps | Monde | Des nouvelles

Gioacchino Gammino a fui l’Italie il y a deux décennies après s’être évadé de prison et vivait une vie tranquille en Espagne, où il avait changé de nom, trouvé du travail comme chef et ouvert un magasin de fruits et légumes. Mais la police italienne commençait à le rattraper et a fait une percée lorsqu’elle est tombée sur une image sur Google Maps montrant un homme âgé devant une épicerie de la ville de Galapagar, au nord de Madrid.

En tant que l’un des gangsters les plus recherchés d’Italie qui a été reconnu coupable de meurtre, il s’est enfui d’une prison à Rome en 2002 et vivait sous le radar à Galapagar, une ville au nord de Madrid.

Depuis son installation en Espagne, Gammino avait changé son nom en Manuel.

A proximité, ils ont trouvé une liste pour un restaurant nommé Cocina de Manu qui était fermé depuis un certain temps.

Mais sa page Facebook était toujours visible en ligne, montrant Gammino posant dans les blancs de son chef, et le menu avait une spécialité de souper sicilien, avec un design similaire à l’affiche icône en noir et blanc du film Le Parrain.

Le mafieux était reconnaissable par les détectives grâce à une cicatrice distinctive sur son menton.

Il a été arrêté le 17 décembre mais sa capture n’a été révélée que maintenant.

Lors de son arrestation, M. Gammino aurait déclaré : « Comment m’avez-vous trouvé ? Je n’ai même pas téléphoné à ma famille depuis 10 ans.

Il sera renvoyé dans une prison italienne où il purgera une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre.

Il faisait partie d’un clan mafieux d’Agrigente en Sicile qui a été mêlé à une querelle sanglante dans les années 1990 avec Cosa Nostra, le principal réseau criminel organisé de l’île.

Arrêté pour la première fois en 1984, il a fait l’objet d’une enquête par le procureur anti-mafia de haut niveau Giovanni Falcone, qui a été assassiné par la foule avec une énorme voiture piégée en 1992.

Accusé de meurtre en 1995, M. Gammino s’est enfui mais a été arrêté à Barcelone trois ans plus tard.

Il a réussi à s’évader d’une prison à Rome en 2002 et s’est à nouveau enfui, disparaissant sans laisser de trace.

Un film était en cours de tournage dans la prison de Rebibbia à l’époque et il a réussi à sortir de sa liberté après avoir été confondu avec un parent d’un prisonnier.

Certains pensent qu’un membre de la mafia infiltré en uniforme a peut-être aidé à son évasion.

Son arrestation était l’aboutissement d’une opération conjointe de deux ans menée par des détectives à Rome et en Sicile.

Ce n’est pas la première fois qu’un personnage mafieux est pris en flagrant délit d’utilisation de sources Internet du domaine public.

En mars 2021, un fugitif de la mafia avait été arrêté dans les Caraïbes après être apparu sur des vidéos de cuisine YouTube dans lesquelles il se cachait le visage mais montrait par inadvertance ses tatouages ​​distinctifs.

Marc Feren Claude Biart, 53 ans, menait une vie tranquille à Boca Chica, en République dominicaine, la communauté italienne des expatriés le considérant comme un « étranger », a indiqué la police dans un communiqué lundi.

M. Biart était en fuite depuis 2014, lorsque les procureurs italiens ont ordonné son arrestation pour trafic de cocaïne aux Pays-Bas au nom du clan Cacciola de la mafia ‘Ndrangheta’.