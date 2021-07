Nouvelles docuseries “Willie Nelson and Family” en production

Willie Nelson a vécu de nombreuses vies et maintenant sa vie et sa carrière font l’objet d’une « docuserie définitive » qui a commencé la production.

Le cinéaste primé aux Emmy Awards et aux Grammy Awards Thom Zimny ​​et le cinéaste nominé aux Oscars et primé aux Emmy Awards Oren Moverman sont co-réalisateurs de la série à venir.

Nelson a fourni aux cinéastes l’accès à ses archives personnelles et partagera également l’écran avec ses amis proches et sa famille pour parler de sa vie remarquable.

Le tournage a commencé à plusieurs endroits, notamment Austin, Maui, Nashville, Los Angeles et New York, et d’autres “lieux profondément enracinés de Nelson” selon le communiqué de presse officiel.

Le manager de longue date de Nelson, Mark Rothbaum, et le fondateur et directeur de la création de Blackbird Presents, Keith Wortman, sont également crédités en tant que co-collaborateurs des docuseries.

« Raconter l’histoire de Willie a été un rêve de toute une vie, et nous nous sentons privilégiés de réaliser ce rêve avec Thom, Oren et Sight Unseen », ont partagé Rothbaum et Wortman.

Les réalisateurs Zimny ​​et Moverman ont ajouté : « Des mots comme ‘honoré’, ‘excité’ et ‘humble’ ne sont pas près de décrire ce que nous ressentons à l’idée d’être chargé de raconter l’histoire de Willie. Et quelle histoire ! Nous célébrons la musique, la carrière, la longue route, la famille, les amis et l’histoire. Mais, plus que tout, nous rassemblons un récit – jamais vu dans son intégralité auparavant – sur un homme extraordinaire doté d’une capacité unique à rassembler les gens ; des gens de toutes races, orientations, genres, idéologies politiques et tendances musicales. Ces jours-ci, nous pourrions certainement utiliser les pouvoirs de guérison de Willie Nelson. »

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été confirmée, Nelson poursuit son emploi du temps chargé. Même à l’âge de 88 ans, le musicien prolifique jongle avec plusieurs projets qui incluent l’enregistrement d’un hommage musical à Frank Sinatra intitulé That’s Life, cet été, il a sorti le livre Letters to America, qui rassemble ses écrits sur son expérience en tant que citoyen américain, et le mois prochain, il sera en tête d’affiche du Tournée du festival de musique hors-la-loi, avec une programmation tournante d’artistes qui comprend Sturgill Simpson, Chris Stapleton, Margo Price et Yola.

Visitez le site officiel pour obtenir les détails des billets pour la tournée du festival de musique hors-la-loi.