JHB dénonce la “brigade réveillée” après la suspension d’Ollie Robinson

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (BCE) a suspendu le lanceur de 27 ans de tout le cricket international en attendant le résultat d’une enquête disciplinaire sur les messages racistes et sexistes qu’il a publiés en ligne alors qu’il était adolescent en 2012 et 2013. Les messages offensants sont venus à léger mercredi dernier alors que Robinson a fait ses débuts en match test pour l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande aux Lords. Après la fin du jeu ce jour-là, Robinson a présenté des excuses publiques et a déclaré qu’il était “gêné” et “honte”.

Il manquera désormais le deuxième test contre la Nouvelle-Zélande à Edgbaston à Birmingham, des doutes subsistent quant à son avenir international dans le cricket.

Les principaux politiciens britanniques se sont maintenant lancés dans la rangée, le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, s’opposant à la décision de la BCE, ajoutant que l’autorité du cricket avait “dépassé les limites” et a exhorté les responsables à “repenser”.

Même le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que Boris Johnson “soutenait” les commentaires du secrétaire à la Culture.

Maintenant, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​lancé une attaque furieuse contre la décision de suspendre Robinson, avec beaucoup d’avertissements qu’elle risque d’ouvrir une nouvelle rangée de réveil et de liberté d’expression.

Ollie Robinson news: Express.co.uk a massivement déclaré que le joueur de cricket ne devrait pas être suspendu (Image: GETTY)

Le sondage, qui s’est déroulé de 16h15 le lundi 7 juin jusqu’à 7h00 le mardi 8 juin, demandait : “Ollie Robinson devrait-il être suspendu pour de vieux tweets ?”

Un énorme 95% (7 394 lecteurs) a déclaré que Robinson ne devrait pas être suspendu. Les cinq pour cent restants (330 lecteurs) n’étaient pas d’accord, tandis que moins d’un pour cent (41 lecteurs) étaient indécis.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur furieux d’Express.co.uk a averti : « Nous revenons à l’époque des procès des sorcières de Salem.

“Cet étouffement de la liberté d’expression et du procès par les éveillés doit être éradiqué.

Ollie Robinson news: 95% des lecteurs d’Express.co.uk ont ​​déclaré que le joueur de cricket ne devrait pas être suspendu (Image: EXPRESS)

“C’est un pays libre et nous pouvons dire et penser ce que nous aimons.”

Un deuxième lecteur enragé a déclaré : « S’il est banni indéfiniment pour ses actions d’il y a dix ans, nous entrons dans des eaux très dangereuses.

“Le gars admet que ce qu’il a fait était mal. Combien de chair la carrière offensée veut-elle?

“Et ce sont les mêmes réveils qui font campagne pour les droits des vrais criminels. Des hypocrites.”

Ollie Robinson news: Oliver Dowden, la BCE avait «dépassé le plafond» (Image: GETTY)

Un autre lecteur a écrit : « Est-ce que tous ceux qui ont déjà fait une remarque soi-disant raciste ou offensant, que ce soit verbalement ou sur les réseaux sociaux, veuillez lever la main. Oh mon Dieu, nous sommes tous annulés.

“S’il vous plaît, réveillez-moi et dites-moi que cela n’arrive pas dans mon pays.”

Une quatrième personne a prévenu : « Si nous étions tous jugés sur les erreurs que nous avons commises à 18 ans, dans quel gâchis nous serions tous. »

S’exprimant contre la suspension de Robinson, le secrétaire à la Culture, M. Dowden, a déclaré lundi: “Les tweets d’Ollie Robinson étaient offensants et erronés.

“Ils ont aussi une dizaine d’années et sont écrits par un adolescent.

“L’adolescent est maintenant un homme et s’est excusé à juste titre.

“La BCE a dépassé les bornes en le suspendant et devrait réfléchir à nouveau.”

Le porte-parole officiel de Boris Johnson a déclaré: “Comme Oliver Dowden l’a expliqué, il s’agissait de commentaires faits il y a plus de dix ans, écrits par une personne adolescente et pour lesquels ils se sont excusés à juste titre.”

Dans l’un des messages envoyés en 2012, Robinson a déclaré que « mon nouvel ami musulman est la bombe », tandis que dans un autre, il a écrit « ne va pas mentir, beaucoup de filles ont besoin d’apprendre l’art de la classe ! #getsome ».

Avant le premier match test de l’été aux Lords, les joueurs d’Angleterre et de Nouvelle-Zélande ont partagé un Moment d’Unité et ont porté des T-shirts pour lutter contre plusieurs formes de discrimination.

Mercredi soir dernier, après la conclusion de la pièce du premier jour, Robinson a lu une déclaration et s’est excusé « sans réserve » pour son comportement passé.

Il a dit : « Je suis désolé, et j’ai certainement appris ma leçon aujourd’hui.

“Je veux qu’il soit clair que je ne suis pas raciste et que je ne suis pas sexiste.”

Dans un communiqué, la BCE a déclaré : « Le quilleur d’Angleterre et du Sussex, Ollie Robinson, a été suspendu de tout cricket international en attendant le résultat d’une enquête disciplinaire à la suite de tweets historiques qu’il a publiés en 2012 et 2013.

“Il ne sera pas disponible pour la sélection pour le deuxième test LV= Insurance contre la Nouvelle-Zélande à partir d’Edgbaston le jeudi 10 juin.

“Robinson quittera le camp d’Angleterre immédiatement et retournera dans son comté.”