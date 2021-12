Nouvelles d’Omicron : les écoles averties de se préparer à une « très grosse » vague de cas de Covid alors que la crise se profile | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le professeur Christina Pagel s’exprimait lors du briefing régulier de vendredi du groupe d’experts scientifiques indépendants SAGE – alors que le nombre de cas quotidiens de Covid dépassait 90 000. Le professeur Pagel répondait aux questions de Kevin Courtney, le secrétaire général adjoint du National Education Union, qui a demandé ce qui pourrait être fait pour atténuer la vitesse de la nouvelle souche hautement infectieuse dans les écoles.

Elle a déclaré: « Je soupçonne que nous verrons une très grosse vague Omicron dans les écoles. »

Le professeur Pagel a expliqué : « Les enfants sont largement sous-vaccinés ou non vaccinés.

« Nous savons qu’en fait, une infection antérieure n’est pas si protectrice contre Omicron.

« Donc, cette idée que les enfants obtiennent une immunité collective et vont bien, je ne pense pas que cela va se vérifier. »

Elle a ajouté: « Je pense que l’air frais et propre est l’atténuation la plus importante que nous puissions avoir étant donné qu’ils sont à l’intérieur toute la journée. »

Chaque classe avait besoin d’un moniteur de CO2 pour permettre aux enseignants de décider quand ils doivent ouvrir les fenêtres.

Tournant son attention vers d’autres moyens de gérer les infections, le professeur Pagel a suggéré qu’il serait déconseillé d’autoriser les contacts de toute personne infectée à retourner dans un cadre scolaire.

Elle a déclaré: «Je pense que si un enfant a quelqu’un dans sa maison qui a Covid, cet enfant devrait rester à la maison.

« Toute personne qui est un contact familial avec une personne atteinte de COVID devrait être isolée, et cela inclut les enfants. »

Susan Michie, professeure de psychologie de la santé et directrice du Center for Behavior Change, UCL, a ajouté : « Il y a deux semaines et ensuite le trimestre va être vraiment, vraiment difficile.

« Je sais qu’il y a eu beaucoup de voix, beaucoup de voix éminentes et de groupes éminents, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de réponse nationale au niveau du gouvernement. »

Soulignant l’importance d’une ventilation adéquate, elle a déclaré: «Mon sens est vraiment de rassembler autant que possible des groupes de personnes pour faire un bruit encore plus grand et une voix plus grande que celle que nous avons eue jusqu’à présent et m’assurer que les organes directeurs des parents , les enseignants, les enfants eux-mêmes, font ce genre de demandes.

« Parce que nous n’envoyons pas nos enfants à l’école pour boire de l’eau empoisonnée.

Alors pourquoi devrions-nous les envoyer dans les écoles pour respirer de l’air empoisonné ? »

Séparément, des documents publiés par le Groupe consultatif scientifique officiel pour les urgences (Sage) samedi ont indiqué que des restrictions « d’une ampleur similaire au verrouillage national » étaient nécessaires pour maintenir les admissions à l’hôpital du coronavirus en dessous des pics précédents.

Les conseils indiquaient que le mélange en intérieur était le « plus grand facteur de risque » de propagation de la variante du coronavirus, et que les grands rassemblements risquaient de créer « plusieurs événements de propagation ».

Le procès-verbal d’une réunion de Sage jeudi a indiqué que des mesures plus strictes pourraient être nécessaires, notamment « la réduction de la taille des groupes, l’augmentation de la distance physique, la réduction de la durée des contacts et la fermeture des locaux à haut risque ».

Les experts ont averti que même si les taux de transmission étaient réduits, les niveaux d’admission à l’hôpital se situeraient probablement entre 1 000 et 2 000 par jour en Angleterre d’ici la fin de l’année.