Nouvelles d’Omicron : Les pénuries de personnel mettent des centaines de pompiers de Londres hors de combat | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les données des pompiers de Londres ont souligné que plus d’un tiers des camions de pompiers de la ville ne sont pas en mesure de répondre aux crises car il n’y a pas assez de personnel pour les occuper. Le jour de Noël, 50 des camions de pompiers de Londres n’ont pas pu fonctionner, contre 42 la veille de Noël.

Au total, il y a 142 camions de pompiers prêts à intervenir en cas d’urgence dans la capitale.

La plupart des quarts de travail des pompiers du 24 au 27 décembre ont vu une pénurie d’au moins 40 camions de pompiers.

Cela signifiait également qu’un nouvel appareil d’échelle de 64 mètres – acheté à la suite de la catastrophe de la tour Grenfell – n’était pas disponible pour les urgences du 24 décembre au soir jusqu’au jour de Noël.

Cela survient alors que les pénuries de personnel frappent divers secteurs, des services d’intervention d’urgence à l’hôtellerie, aux transports et aux soins de santé.

La London Fire Brigade rapporte que le 27 décembre, plus de 15 pour cent de ses effectifs ne pouvaient pas venir pour leurs quarts de travail.

COVID-19 signifiait que 740 pompiers ce jour-là avaient renvoyé un test positif ou ont dû s’auto-isoler conformément aux directives en vigueur.

Il s’agit d’une augmentation de 10 % par rapport au 16 décembre, avec une statistique d’indisponibilité pendant le week-end de Noël à 14 %.

Le secrétaire régional londonien du Fire Brigade Union, Jon Lambe, a décrit l’effet débilitant de la variante Omicron sur la capacité du service à faire son travail.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson donne son feu vert pour les fêtes du Nouvel An

« Londres et les Londoniens paient leurs impôts pour un niveau de service et une couverture incendie qui leur sont refusés en raison des coupures gouvernementales et de la mauvaise gestion.

En tant que syndicat, nous soulignons cela parce que ce n’est tout simplement pas bien et ce n’est pas sûr ».

Les pénuries de personnel causées par la propagation de la variante Omicron ont inquiété de nombreux secteurs de l’économie et ont alimenté les appels à Boris Johnson pour réduire la période d’isolement pour ceux qui sont testés positifs avec COVID-19.

Le Premier ministre a réduit la période de quarantaine obligatoire de 10 jours à sept à la condition de deux tests négatifs plus tôt ce mois-ci.

Il est maintenant confronté à des demandes de suivre l’exemple des États-Unis, où les Centers for Disease Control and Prevention ont réduit la période de quarantaine pour les cas asymptomatiques à cinq jours.

Les personnes libérées en vertu de ces directives sont invitées à porter des masques faciaux pendant les cinq jours restants.

Le gouvernement a jusqu’à présent reporté la décision sur une période de quarantaine de cinq jours jusqu’à ce que davantage de données aient été collectées sur l’impact de la période d’isolement de sept jours.