Nouvelles d’Omicron : Plus de la moitié des cas au Royaume-Uni trouvés chez des doubles vaccinés | Royaume-Uni | Nouvelles

La dernière analyse montre que le nombre total de ces cas confirmés en Angleterre au 30 novembre, 12 étaient plus de 14 jours après avoir reçu au moins deux doses de vaccin

Deux cas étaient survenus plus de 28 jours après avoir reçu une première dose d’un vaccin.

Six n’étaient pas vaccinés, tandis que les deux autres n’avaient aucune information disponible.

Aucune des personnes testées positives pour Omicron n’est connue pour être hospitalisée.

Mais la HSA a déclaré que « la plupart des cas ont une date d’échantillon très récente et qu’il y a un décalage entre le début de l’infection et l’hospitalisation et le décès ».

Les autorités sanitaires britanniques ont confirmé qu’elles enquêtaient sur une forte augmentation du nombre de résultats de tests Covid qui ont un trait associé à la variante Omicron nouvellement identifiée.

L’une de ses mutations produit une défaillance de la cible du gène S (SGTF) dans environ la moitié des tests PCR utilisés dans tout le pays.

Cela permet de distinguer la variante de la variante Delta et donne un aperçu de la propagation d’Omicron avant que le séquençage génomique complet ne se produise.

Mais malgré cela, SGTF est également associé à d’autres variantes, dont Alpha.

La HSA a déclaré: « La proportion de résultats de tests affichant SGTF a été très faible ces derniers mois, mais une augmentation a été observée au cours de la semaine dernière.

« Il s’agit encore d’un très petit nombre de cas, mais il fait l’objet d’une enquête minutieuse pour déterminer s’il s’agit d’un voyage, d’une autre variante ou s’il existe des preuves de la propagation d’Omicron dans la communauté. »

