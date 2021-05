Nouvelles d’OVNI: «Extraterrestre à tête ovale» étourdit les habitants de la ville bolivienne selon un compte rendu bizarre | Bizarre | Nouvelles

Le visiteur de l’espace serait sorti de son vaisseau spatial et se serait promené dans les rues du quartier Monteagudo de la ville. On a dit que l’étranger non confirmé ressemblait à un “chupacabra”, une créature folklorique mythique, et mesurait environ 30 centimètres.

Avant son apparition, les habitants ont rapporté avoir vu un halo de lumière dans le ciel, selon le journal El Tribuno.

Javier Aliaga, passionné d’OVNI, a déclaré aux médias locaux: “Alors que l’objet est entré dans le ciel, il y a eu un crash, comme le tonnerre.

“De plus, la caractéristique de cet objet est comme s’il jetait du feu.”

Après sa promenade, l’extraterrestre est retourné à son vaisseau spatial et est parti pour une destination inconnue, ont cru les témoins oculaires.

Les seules traces qui restaient de sa visite étaient des cercles dans l’herbe, d’où un OVNI a décollé, ont-ils dit.

Les observations d’OVNIS ont considérablement augmenté pendant la pandémie de coronavirus.

Peter Davenport, le directeur du centre de signalement des OVNIS, connu sous le nom de NUFORC, a déclaré au New York Times: «C’est encourageant pour beaucoup d’entre nous dans le domaine de l’ufologie que le gouvernement soit prêt à confirmer qu’ils sont conscients de ces circonstances, qu’ils reconnaissent que les gens signalent ces événements. “

M. Davenport, qui détient une maîtrise en biologie et en finance, est devenu fasciné par les ovnis après en avoir vu un enfant.

En regardant un film dans un cinéma drive-in à St Louis avec sa famille, M. Davenport a vu “un objet rouge de pompier incroyablement brillant qui ressemblait à un ballon de rugby anglais.

“Il semblait presque immobile, puis il a été tiré vers le haut, puis vers le bas derrière [a building]. Tout cela s’est passé en cinq ou six secondes. “