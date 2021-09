Nouvelles du bébé royal: l’annonce du bébé royal de la princesse Beatrice pourrait être «imminente» | Royale | Nouvelles

La naissance du bébé de Béatrice marquerait le 12e arrière-petit-enfant de Sa Majesté et le premier enfant du roi avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi. Beatrice a déjà un beau-fils nommé Wolfie de la relation précédente d’Edoardo.

L’enfant de 33 ans sera le quatrième bébé royal cette année, et dans un communiqué publié plus tôt cette année, le palais de Buckingham a confirmé que le bébé de la princesse Beatrice était attendu pour l’automne.

La naissance en 2021 suit August Philip Hawke Brooksbank né de la sœur de Beatrice, la princesse Eugénie et son partenaire Jack Brooksbank, Lucas Philip Tindall né de Zara et Mike Tindall, et Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, le deuxième enfant du prince Harry et de Meghan Markle.

L’arrivée du bébé de Béatrice a été spéculée par un expert royal, qui a rapporté que la princesse était dans un hôpital de Londres.

Le rédacteur royal australien de Sunrise, Robert Jobson, a tweeté dans la matinée du dimanche 19 septembre, spéculant que la naissance du 12e arrière-petit-enfant de la reine était “imminente”.

Le contributeur royal pour ABC et GMA a déclaré: «La princesse Beatrice serait dans un hôpital de Londres. On dirait que la naissance du 12e arrière-petit-enfant de la reine est imminente.

Les fans royaux ont exprimé leurs vœux à Beatrice à la suite des affirmations, certains spéculant même si elle honorerait un membre de la famille royale avec le nom du bébé, dans la même veine que sa sœur Eugénie.

Le bébé de la princesse Eugénie, August Philip Hawke Brooksbank, né en février 2021, tire son prénom du mari de la reine Victoria, le prince Albert, dont le deuxième prénom était Augustus.

Tandis que Philip rend hommage au grand-père d’Eugénie et arrière-grand-père d’August, le duc d’Édimbourg, décédé en avril à l’âge de 99 ans.

« Il pourrait finir par rester sur le domaine et attendre que Béatrice vienne le voir une fois qu’elle aura accouché. Mais je suis sûr qu’il voudra aller la voir.

Ailleurs sur les réseaux sociaux, les fans ont partagé leur joie pour une éventuelle annonce de bébé royal avec un utilisateur – @kali_ann76 qualifiant la nouvelle de “excitante”, un sentiment repris par @Reashelby1 qui a partagé un gif du conte de fées de Disney Tangled sous-titré avec “Je suis tellement excité”.

D’autres fans royaux, dont @KarinaJ43242490, @AllexmarieHoll1 et @reddb78, ont partagé leurs bénédictions et leurs vœux pour le couple, exprimant leurs espoirs d’une “accouchement sûr” et d’un travail qui n’a pas été “trop ​​long”.

Un autre fan royal, @noirinlynch11, a parlé de l’heureuse nouvelle en disant “ce sera charmant pour toute la famille”, tandis que @TabithaADraper a exprimé ses pensées avec un gif d’un enfant en liesse sous-titré “je ne peux pas attendre”.

Un fan royal a souligné comment la grand-mère de Beatrice, la reine Elizabeth II, pourrait réagir à la nouvelle.

L’utilisateur @Ethnerose, dont le tweet s’est terminé par des émojis cardiaques, a déclaré : « Quel beau cadeau pour la reine. Elle sera ravie ».

La princesse a épousé Edoardo Mapelli Mozzi, 38 ans, en juillet 2020 lors d’un mariage à distance sociale, après l’annulation de leurs noces d’origine en raison de la pandémie de coronavirus.

Les fans ont repéré le baby bump grandissant de la princesse Beatrice au cours de l’été, y compris lorsque le royal senior a été vu assister à Wimbledon avec son mari.

Le royal a également été aperçu lors d’une garden-party pour marquer un anniversaire spécial pour le Forget Me Not Children’s Hospice, dont la princesse est la patronne royale.

Les images de l’événement montrent le royal senior rayonnant vers un petit enfant, le bébé lui adressant un sourire édenté ravi, une interaction que les fans verront probablement entre le royal et son propre bébé à l’avenir.