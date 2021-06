Nouvelles du Brexit: Boris Johnson a mis en garde contre une nouvelle dispute avec l’UE – un bloc complote d’une “vengeance du Brexit” | Politique | Nouvelles

L’avertissement vient de Wolfgang Munchau, directeur d’Eurointelligence, qui a affirmé que grâce au Brexit, les entreprises de biotechnologie britanniques seront enfin libérées des règles non viables de l’UE. Mais alors que la Grande-Bretagne se prépare à assouplir ses règles nationales, permettant à l’industrie de tester et de commercialiser plus facilement les cultures génétiquement modifiées, M. Munchau prévient que cette décision pourrait déclencher une nouvelle dispute avec le bloc.

Dans son dernier rapport, il a expliqué que les semences génétiquement modifiées de blé et d’autres cultures pourraient bientôt se propager sur le continent européen, incitant Bruxelles à se déchaîner.

Il a écrit : « Une fois le blé génétiquement modifié ou d’autres cultures commercialisées au Royaume-Uni, qu’est-ce qui empêche les graines de se propager sur le continent européen ?

« En Europe, les vents ont tendance à aller d’ouest en est.

« Quel type d’impact cela aura-t-il sur la biodiversité et la vie sauvage, lorsque des plantes améliorées chimiquement et génétiquement modifiées prendront leur place ? »

Il a ajouté : « Jusqu’à présent, le Parlement européen a été le gardien de la réglementation sur les OGM.

“Mais en Europe aussi, la pression pour autoriser l’édition de gènes est à la hausse. La commercialisation a besoin non seulement de réglementation, mais de la confiance de la société.

“Ce n’est pas une évidence dans l’UE ou au Royaume-Uni. Les opposants aux pratiques OGM soutiennent que les animaux et les cultures modifiés pour résister aux maladies pourraient promouvoir des pratiques agricoles intensives nuisibles à l’environnement.

“Un changement réglementaire ouvrirait une porte et une bataille pour des avancées commerciales dans un monde post-Brexit.

“Il sera intéressant de voir si le sentiment de revanche sur le Brexit que nourrissent certains politiciens l’emportera sur les considérations environnementales.

Une nouvelle série de contrôles des marchandises dans les ports de Belfast et de Larne selon les termes du protocole a suscité la colère des syndicalistes qui estiment que l’Irlande du Nord est séparée du reste du Royaume-Uni.

Les pourparlers se poursuivent entre l’UE et le gouvernement britannique pour résoudre certains des problèmes, mais de nombreux syndicalistes ont appelé à sa suppression.

Lord Frost a déclaré: “Il ressort clairement des conversations que nous avons eues avec des entreprises ici aujourd’hui que la façon dont le protocole fonctionne présente divers défis. J’ai entendu des groupes d’entreprises comment certains fournisseurs en Grande-Bretagne commencent à cesser d’envoyer des produits dans le Nord Irlande.

“Nous avons également entendu parler d’une disponibilité réduite du choix, de livraisons annulées, de produits tirés, d’interférences avec les mouvements.

“Le protocole repose sur le soutien intercommunautaire, mais cette situation risque de le miner. Notre priorité numéro un en tant que gouvernement britannique est la protection de l’accord du Vendredi saint dans toutes ses dimensions, nord-sud et est-ouest, et c’est le top priorité du protocole lui-même.

“Nous espérons que la Commission partage ce point de vue, même si si c’est le cas, elle n’est pas toujours aussi claire à ce sujet qu’elle pourrait l’être.”

Lord Frost a ajouté : « Le problème majeur qui nous inquiète maintenant est que l’UE continue de vouloir traiter la frontière réglementaire en mer d’Irlande comme si elle était comme n’importe quelle autre frontière extérieure, malgré les obligations du protocole visant à faciliter les échanges entre la Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, afin d’éviter autant que possible les contrôles dans les ports et aéroports d’Irlande du Nord.

« Nous nous sommes engagés à résoudre les problèmes avec l’UE, à trouver une voie à suivre et nous l’avons fait de manière intensive au cours des derniers mois. Nous avons proposé une gamme de solutions aux problèmes existants, mais les progrès sont limités. Nous pensons que le L’UE doit faire preuve de plus de bon sens et de pragmatisme.

“Il est difficile de voir que le protocole tel qu’il fonctionne actuellement pourrait être durable pendant longtemps et nous continuons d’envisager toutes les autres options.”