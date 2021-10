La semaine dernière, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a proposé un ensemble de mesures « de grande envergure » visant à résoudre les problèmes commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord. Celles-ci comprenaient la suppression de 80% des contrôles réglementaires et la réduction des processus douaniers sur le mouvement des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’île d’Irlande. Mais les propositions de l’Union européenne sont encore loin de ce que le Royaume-Uni exige actuellement, le ministre du Brexit, Lord Frost, cherchant une refonte complète de grandes parties du protocole d’Irlande du Nord.

Dans le cadre de ce mécanisme, la Cour européenne de justice (CJCE) agirait en tant qu’arbitre final dans tout futur différend commercial entre les deux parties.

Lord Frost souhaite que cette disposition clé soit supprimée et remplacée par un processus d’arbitrage indépendant – mais l’UE ne cède pas à cette demande – ouvrant la voie à plusieurs semaines d’intenses pourparlers entre les deux parties.

Le Royaume-Uni a menacé de déchirer le protocole en déclenchant l’article 16, tandis que l’UE a averti qu’elle exercerait des représailles et a laissé entendre qu’elle pourrait déclencher une guerre commerciale acharnée avec le Brexit Grande-Bretagne.

Mais un diplomate d’un « important État membre de l’UE » a envoyé un énorme avertissement au Royaume-Uni, avec les propositions dites de facilitation maximale (Max Fac) de l’UE visant à réduire les contrôles GB-NI dépendent du fait que le Royaume-Uni ne s’écarte pas trop de la Approche réglementaire de l’UE.

Le diplomate a déclaré à la chaîne de télévision irlandaise RTE : « La divergence va être un problème de toute façon.

« Le Royaume-Uni a choisi de maintenir l’Irlande du Nord à l’intérieur du marché intérieur de l’UE dans le but de maintenir la frontière au large de l’île d’Irlande.

« Cela a placé la frontière entre GB et NI. C’était leur solution. La solution de Theresa May était différente.

Le responsable a ajouté: « Maintenant, si le Royaume-Uni va diverger, Max Fac va s’effondrer. Ce ne sera pas suffisant s’ils commencent à diverger.

LIRE LA SUITE: Biden envoie un nouvel avertissement sur le Brexit concernant la menace de l’article 16 pour un accord détesté

L’UE a déclaré qu’une « période de discussions très intenses » est en cours, mais a laissé entendre qu’elles pourraient ne pas inclure le rôle de la CJCE.

Lundi, la Commission européenne Arianna Podesta a insisté sur le fait que les mesures détaillées par M. Sefcovic mercredi dernier étaient étendues et que les discussions n’iraient pas beaucoup plus loin que cela.

Lorsqu’on lui a demandé si les discussions incluraient la CJCE cette semaine, elle a répondu : « Nous suivons le paquet que nous avons proposé le 13 octobre – c’est un paquet de grande envergure. »

Un communiqué de la Commission européenne a déclaré que M. Sefcovic s’est félicité du fait que « les deux parties ont convenu de s’engager de manière intensive et constructive à la fois au niveau des experts et au niveau politique ».

Il a ajouté: « L’UE cherche à se concentrer sur les domaines qui comptent le plus pour les personnes et les entreprises d’Irlande du Nord, et où nous pouvons trouver un terrain d’entente.

« Des solutions conjointes rapides apporteraient la stabilité, la certitude et la prévisibilité que l’Irlande du Nord mérite, protégeant en fin de compte l’accord du Vendredi saint (Belfast) dans toutes ses dimensions. »