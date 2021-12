Il a été rapporté que Lord Frost a dû rejeter à la hâte les allégations selon lesquelles le Royaume-Uni abandonnerait sa demande selon laquelle le rôle de la Cour européenne de justice (CEJ) doit être retiré du protocole d’Irlande du Nord dans ses négociations avec la Commission européenne. Les journalistes européens et le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney Lord Frost, ont affirmé avoir décidé de retirer la demande de la CJE, qui avait constitué un obstacle majeur à la conclusion d’un accord en retirant effectivement la question de la gouvernance de la CJE. Les négociations post Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni pourraient aboutir à un accord sur l’approvisionnement en médicaments pour l’Irlande du Nord plus tard ce mois-ci.

En vertu des accords conclus dans le protocole d’Irlande du Nord, l’Irlande du Nord reste couverte par la réglementation pharmaceutique de l’UE.

Actuellement, l’Irlande du Nord tire la plupart de ses fournitures de vaccins de la Grande-Bretagne, mais lorsque la période de grâce se termine par des contrôles nuls sur les biens et services, il pourrait y avoir des obstacles au transit rapide des médicaments.

Pour adoucir un accord sur la façon dont les biens et services sont gérés dans le protocole d’Irlande du Nord, M. Coveney a suggéré que Lord Frost aurait laissé entendre que le Royaume-Uni renonçait, pour l’instant, à ses demandes auprès de la Cour européenne de justice (CEJ).

M. Coveney a ajouté que c’était Lord Frost qui avait parlé au nom du Premier ministre sur les questions liées au Brexit et « je pense que nous devons continuer ce que dit David Frost ».

Vendredi, un certain nombre de journalistes européens ont soutenu ce que M. Coveney avait dit et ont rapporté qu’un haut responsable du gouvernement britannique avait déclaré que la Grande-Bretagne avait accepté que la commission n’ait pas le mandat de supprimer la surveillance de la CEJ.

En réponse, l’équipe de Lord Frost a rapidement rejeté cela comme « une caractérisation inexacte de notre position ».

Ils ont ajouté: « Toute solution durable doit aborder l’ensemble des difficultés créées par le protocole, y compris sur la Cour européenne de justice. »

Simon Coveney a déclaré: « Je ne pense pas que nous devrions être dans l’espace d’essayer d’attraper les gens sur qui a dit quoi.

« De toute évidence, il y a eu un briefing qui a été essentiellement rétracté. »

Le protocole d’Irlande du Nord a été adopté par le Royaume-Uni et l’UE en 2019.

Il a été mis en place pour éviter un durcissement de la frontière terrestre irlandaise et une violation des principes de l’Accord du Vendredi Saint.

L’accord du Vendredi saint était un accord de paix signé au niveau international.

Il a mis fin aux troubles d’Irlande du Nord.

Le Protocole d’Irlande du Nord garantit les locataires de l’Accord du Vendredi Saint et assure la libre circulation des biens et des services entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord.

Cependant, depuis que le Royaume-Uni a quitté le marché unique de l’UE, les marchandises en provenance de Grande-Bretagne sont soumises à des contrôles pour s’assurer qu’elles sont conformes aux normes de l’UE.