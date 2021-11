Nouvelles du Brexit : Déterrer le tollé de Remoaner contre l’exode moqué par un économiste | Politique | Nouvelles

En 2017, un article paru dans le New European anti-Brexit suggérait que des sociétés comme Unilever et Shell pourraient profiter de la baisse des impôts sur les sociétés aux Pays-Bas. Angela Jameson a affirmé que les Néerlandais envisageaient de profiter d’une « mesure agressive du gouvernement pour supprimer une taxe de 15 pour cent » sur les dividendes.

Cependant, lundi, il a été rapporté que le géant pétrolier Shell avait annoncé son intention de déplacer son siège social au Royaume-Uni dans un élan majeur pour le Brexit en Grande-Bretagne.

Maintenant, la diatribe de Mme Jameson sur le Brexit a été moquée par l’économiste indépendant – et « optimiste du Brexit » – Julian Jessop.

Il a tweeté un lien vers l’article de Mme Jameson et a simplement écrit : « … Ou pas. »

La proposition de Shell sera soumise aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de la société le 10 décembre et verra également le directeur général Ben van Beurden déménager au Royaume-Uni.

Dans le cadre d’une refonte majeure de la structure de l’entreprise, Shell supprimera « Royal Dutch » de son nom officiel complet et sera simplement connue sous le nom de Shell à l’avenir.

La délocalisation fait partie de plans plus larges visant à simplifier la structure de l’entreprise, notamment en ayant une seule classe d’actions au lieu de deux.

Sir Andrew Mackenzie, président de Shell, a déclaré : « La simplification est conçue pour renforcer la compétitivité de Shell et accélérer à la fois les distributions aux actionnaires et la mise en œuvre de sa stratégie visant à devenir une entreprise à zéro émission nette.

« La structure d’action complexe actuelle est soumise à des contraintes et pourrait ne pas être viable à long terme. »

Le directeur des investissements d’AJ Bell, Russ Mold, a ajouté : « Le marché de Londres a été soutenu par la nouvelle que Royal Dutch Shell abandonne sa structure à double action, mais contrairement à BHP et Unilever, ne menace pas de divorcer et s’est plutôt engagé envers le Royaume-Uni et reste dans le FTSE. indice 100. »

Unilever, comme Shell, a précédemment abandonné sa double structure anglo-néerlandaise en choisissant finalement Londres comme base après une proposition controversée de déménager à Rotterdam.

M. Mold a expliqué qu’il y avait un certain nombre de facteurs à l’origine de la décision de Shell, notamment des coûts inférieurs, une plus grande flexibilité et une plus grande vitesse de déplacement.

Il a ajouté: « Shell s’est longtemps irrité contre la retenue à la source de 15 pour cent qui s’applique aux Pays-Bas. »

Le gouvernement néerlandais s’est toutefois montré moins satisfait, déclarant qu’il était « désagréablement surpris » par la nouvelle.

Le ministre néerlandais des Affaires économiques et du Climat, Stef Blok, a ajouté : « Nous sommes en dialogue avec la direction de Shell sur les conséquences de ce plan pour l’emploi, les décisions d’investissement cruciales et la durabilité. »

Shell a ajouté qu’elle restait « fier de son héritage anglo-néerlandais », déclarant qu’elle continuerait d’être un employeur important aux Pays-Bas.

Les sections de l’entreprise qui y resteront comprennent la division Projets et technologie de Shell et son pôle d’énergies renouvelables.

Shell a récemment subi la pression de l’investisseur activiste américain Third Point qui a appelé à la scission de la société en deux avec une nouvelle société axée sur les énergies renouvelables.