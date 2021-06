Nouvelles du Brexit: Fury contre les «opposants» restants attaquant le plan directeur de 9 TN £ de Liz Truss | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Après avoir conclu un accord historique avec l’Australie, le Royaume-Uni a entamé la procédure formelle d’adhésion à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP). La possibilité de rejoindre le groupe devenant bientôt une réalité pour le Royaume-Uni, la commentatrice politique et candidate au doctorat Alice Calder a affirmé que la Grande-Bretagne était sur le point de rejoindre une zone de croissance économique rapide. Alors que certains ont souligné le gain de PIB relativement faible résultant de l’adhésion à l’alliance, Mme Calder a affirmé que le Royaume-Uni se concentrait le plus sur les gains potentiels à long terme.

Elle a également affirmé que toute comparaison avec ce qui a été perdu pour l’UE est basée sur une “logique erronée”, car le Royaume-Uni doit regarder en avant et non en arrière.

Écrivant pour City AM, Mme Calder a dénoncé les “opposants” du Brexit alors que le Royaume-Uni entame sa quête pour rejoindre l’alliance des pays à croissance rapide.

Elle a écrit : « Les opposants se sont concentrés sur le gain relativement faible que l’adhésion au CPTPP apportera au Royaume-Uni – une augmentation du PIB d’environ 0,08 %, un chiffre toujours supérieur à 1,7 milliard de livres sterling.

“Ce n’est qu’environ un quarantième du coup attendu de la sortie de l’UE.

“Mais le comparer aux pertes du Brexit est basé sur une logique défectueuse et la tenue de chaque accord et chaque nouveau mouvement vers cet objectif incroyablement élevé sera de céder à la misère défaitiste de ceux qui sont déterminés à regarder en arrière.

« Le CPTPP offre un potentiel incroyable au-delà des bénéfices immédiats calculables.

“Le partenariat renforcera les liens dans une région clé et assouplit les restrictions sur les services et le commerce numérique.”

Bien que de nombreux Rejoiners aient affirmé que rejoindre l’alliance de 11 pays n’offrirait aucun avantage important au Royaume-Uni, il s’agit toujours de l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde.

D’autres économies fortes telles que la Corée du Sud, le Vietnam et les Philippines pourraient également rejoindre l’alliance à l’avenir.

Dans ce qui pourrait changer la donne pour le Royaume-Uni, les États-Unis pourraient également rejoindre l’alliance après avoir quitté leur prédécesseur.

Outre les avantages économiques du groupe, l’adhésion à l’alliance renforcera également la position stratégique du Royaume-Uni dans la région.

Après avoir entamé les négociations, Mme Truss s’est vantée des multiples opportunités qui attendaient le Royaume-Uni à l’avenir.

Elle a ajouté : « Le CPTPP a déjà une présence mondiale importante, et notre adhésion enverrait un signal puissant au reste du monde que le Royaume-Uni, en tant que nation commerçante indépendante, continuera de défendre le commerce libre et équitable, de lutter contre le protectionnisme et de réduire les tarifs. à chaque occasion.

“Cela signifiera des liens commerciaux plus forts avec l’Indo-Pacifique, ce qui est vital pour nos objectifs en matière de commerce, d’investissement, de chaînes d’approvisionnement ainsi que pour soutenir la croissance verte, l’autonomisation économique des femmes et des normes élevées pour les travailleurs britanniques.

“Le lancement des négociations marque une étape importante dans notre processus d’adhésion, et j’attends avec impatience le début des discussions dans les semaines à venir.”