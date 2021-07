Nouvelles du Brexit: le projet de loi sur la police est adopté à la Chambre des communes – Un manifestant rejoint enfin le silence | Politique | Nouvelles

Le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux du ministre de l’Intérieur Priti Patel a été soutenu par les députés à sa dernière étape aux Communes par 365 voix contre 265. Il sera maintenant examiné par la Chambre des Lords.

La législation vise à apporter une série de changements radicaux à la législation existante, notamment en introduisant des peines plus longues pour les tueurs d’enfants et ceux qui causent la mort sur la route, des peines de prison plus strictes pour les délinquants violents et sexuels graves et une extension des lois sur les abus sexuels sur enfants.

S’il entre en vigueur, le projet de loi permettra également d’imposer des limites de temps et de bruit pour les manifestations.

Ceux qui enfreignent les ordonnances risquent une amende ou même une peine de prison.

Cela signifie que la campagne anti-Brexit d’un seul homme de M. Bray, qui se déroule presque quotidiennement en dehors du Parlement depuis cinq ans, pourrait bientôt être forcée de s’arrêter.

Les députés et le personnel parlementaire se sont plaints que la musique forte et les chants de M. Bray dans un mégaphone ont rendu le travail à Westminster presque insupportable.

Le militant féroce protestait à nouveau aujourd’hui devant les Communes tandis que les députés à l’intérieur votaient sur une législation qui mettra probablement un terme à ses ébats.

Les personnes présentes dans les bâtiments du Parlement ont eu droit à la chanson disco Macarena et à l’hymne socialiste populaire Solidarity Forever diffusés par les orateurs du militant cet après-midi.

Avant le vote d’aujourd’hui, le Rejoiner et candidat aux élections libérales-démocrates de 2019 a déclaré que le projet de loi risquait de porter atteinte au droit à la liberté d’expression.

“Quel que soit votre point de vue, le droit de manifester n’est pas pour un gouvernement de l’enlever”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux dimanche soir.

Les députés de l’opposition et certains conservateurs d’arrière-ban ont déclaré que le projet de loi “allait trop loin”.

S’exprimant devant les Communes, la ministre de l’Intérieur, Victoria Atkins, a défendu les mesures et déclaré qu’elles ne seraient utilisées que si nécessaire.

Elle a déclaré : « Le projet de loi n’empêche pas la liberté de manifester. Il équilibre cette liberté avec les droits et libertés d’autrui.

Elle a ajouté: “Il continuera d’être le cas que la police n’attache des conditions qu’à une petite proportion des manifestations et juste pour mettre cela en contexte, au cours d’une période de trois mois plus tôt cette année, le NPCC (Conseil national des chefs de police) a évalué que sur plus de 2 500 manifestations, pas plus d’une douzaine étaient assorties de conditions. »

Près de 600 000 personnes ont signé une pétition s’opposant aux propositions d’un projet de loi « oppressif » sur la police.

Les signatures remises au gouvernement montrent “l’ampleur de la dissidence” et la “force” du sentiment public contre le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, selon des groupes de campagne.

Des représentants de 38 Degrees, 350.org, Friends of the Earth, Global Justice Now, Greenpeace, Liberty, SumOfUs et Tipping Point ont remis la pétition au ministre de l’Intérieur, Priti Patel, et au ministre de la Justice, Robert Buckland, lundi avant le projet. législation en cours de vote.

Un amendement qui tentait de supprimer les restrictions sur les manifestations du projet de loi a été facilement rejeté plus tôt dans la journée.

La disposition des libéraux-démocrates, soutenue par plusieurs députés d’arrière-ban travailliste, a été rejetée par 354 voix contre 273 – majorité 81.