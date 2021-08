Nouvelles du Brexit: le SNP indiscret demande de la “clarté” dans la rangée – Lord Frost est invité à “s’expliquer” | Politique | Nouvelles

in

Brexit : David Davis met en garde contre “trois ans de plus” de négociations

Le protocole d’Irlande du Nord – convenu dans l’accord sur le Brexit – est conçu pour éviter les contrôles douaniers le long de la frontière irlandaise. Mais la confiance a été gravement ébranlée en janvier lorsque l’UE a décidé de bloquer l’exportation de vaccins COVID-19 vers l’Irlande du Nord.

Les tensions à travers l’Irlande du Nord ont atteint un point d’ébullition et la nation a été secouée par la violence de la rue en avril.

Le Premier ministre Boris Johnson a menacé de déchirer le protocole d’Irlande du Nord à moins qu’un accord visant à alléger les formalités administratives de l’UE ne soit trouvé.

Avant sa rencontre avec Lord Frost, le secrétaire aux Affaires étrangères de l’Écosse, Angus Robertson, a averti que les tensions entre la Grande-Bretagne et le bloc étaient de “grande préoccupation”.

Il a déclaré: “Les tensions persistantes entre le gouvernement britannique et l’UE au sujet du protocole d’Irlande du Nord sont très préoccupantes.

L’ingérence du SNP demande de la “clarté” dans la rangée du Brexit (Image: .)

Le secrétaire aux Affaires extérieures du SNP, Angus Robertson (Image: .)

“L’ensemble du problème pourrait aggraver l’impact commercial déjà dommageable sur l’Écosse du Brexit dur du gouvernement britannique et avoir des ramifications plus larges pour les relations UE-Royaume-Uni, y compris une nouvelle érosion de la confiance.”

Il a déclaré qu’un récent document de commandement du gouvernement britannique sur une nouvelle voie à suivre pour l’accord post-Brexit “jouait” avec le commerce de l’Écosse avec l’UE.

M. Robertson a poursuivi: “Lord Frost doit expliquer à l’Écosse quelle est la justification de la stratégie à haut risque et potentiellement provocatrice du gouvernement britannique et rassurer qu’une rupture préjudiciable des relations peut être évitée.

“L’Ecosse souffre déjà de l’impact économique dommageable du Brexit et est retirée contre notre gré d’un marché environ sept fois plus grand que le Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: Lord Frost dénoncera «l’absence de contact avec l’UE» dans les pourparlers du SNP

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

“Nous devons faire tout notre possible pour éviter d’aggraver ces dommages, c’est pourquoi j’exhorterai Lord Frost à veiller à ce que le gouvernement britannique procède dans un esprit de collaboration, et non de conflit, avec l’UE.”

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Il est clair que le protocole ne fonctionne pas sous sa forme actuelle et des changements importants sont nécessaires pour garantir sa durabilité à l’avenir.

“Le protocole perturbe la vie quotidienne des habitants d’Irlande du Nord – les entreprises cessent de livrer en Irlande du Nord, les difficultés d’approvisionnement en médicaments augmentent et les produits disparaissent des rayons des supermarchés.

“Nous avons exposé nos propositions pour résoudre les problèmes graves avec le Protocole de manière exhaustive dans notre document de commandement.

A NE PAS MANQUER

Nous vous avons prévenu ! Le patron du port de Dublin critique la préparation excessive du Brexit [INSIGHT]

Prise de pouvoir de l’UE : une analyse montre comment le bloc domine ses citoyens [REVEAL]

Les Britanniques seront frappés de frais pour se rendre dans l’UE à partir de 2023 [COMMENT]

Finale du Brexit (Image : Express)

“L’UE doit s’engager d’urgence avec nous sur ces questions – nous sommes prêts à aller de l’avant de manière constructive.”

Le ministre du Brexit, Lord Frost, a insisté sur la nécessité d’apporter des modifications importantes au protocole et a déclaré “nous ne pouvons pas continuer comme nous le sommes”.

Lord Frost a déclaré “il est clair que les circonstances existent pour justifier l’utilisation de l’article 16” mais que “ce n’est pas le bon moment pour le faire”.

Il a ajouté: “Au lieu de cela, nous voyons une opportunité de procéder différemment, de trouver une nouvelle voie, de chercher à convenir avec l’UE par le biais de négociations d’un nouvel équilibre dans nos arrangements couvrant l’Irlande du Nord dans l’intérêt de tous.”

Les tensions en Irlande du Nord atteignent un point d’ébullition (Image: .)

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a exhorté l’UE à examiner attentivement les propositions renouvelées du gouvernement britannique.

Cependant, l’UE a déclaré que la renégociation n’est pas sur la table.

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon et son gouvernement au pouvoir ont continué d’appeler l’Écosse à rejoindre l’UE si elle devait gagner son indépendance.

Le chef du SNP a tenté d’utiliser le Brexit comme mandat pour forcer un autre référendum, arguant que le départ du Royaume-Uni de l’UE a été achevé contre la volonté du peuple écossais, qui a voté avec une marge de 62% contre 38% en 2016.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon (Image: .)

M. Johnson a refusé de céder à ces demandes, insistant sur le fait que le premier référendum de juin 2016 était un “événement unique dans une génération”.

Mme Sturgeon a affirmé que l’Écosse avait été retirée de l’UE “contre la volonté” du pays, qui a voté pour rester dans le bloc.

Elle a déclaré : « L’Écosse est un pays et non une région d’un État unitaire. La position de l’Ecosse est donc unique – un pays, dans une union volontaire, qui a été retiré de l’UE contre la volonté de la majorité qui vit ici.