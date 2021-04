Nouvelles du Brexit: Leo Varadkar critiqué par Kate Hoey pour avoir «exploité la terreur de l’IRA» pour gagner le Brexit | Politique | Nouvelles

Le pair non affilié a accusé le Protocole d’Irlande du Nord de perturber le commerce avec la Grande-Bretagne. Dans le cadre de l’accord de retrait de Boris Johnson sur le Brexit, des contrôles douaniers sont nécessaires pour traverser la mer d’Irlande.

Cette exigence a été exigée par l’UE afin d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, qui, selon elle, porterait atteinte à l’accord du Vendredi saint.

De violentes manifestations ont éclaté en Irlande du Nord de la part de syndicalistes à la suite de l’impact du protocole, avec des accusations selon lesquelles le marché unique britannique a été miné par l’introduction de contrôles douaniers.

Lançant une attaque furieuse contre la conduite de l’Irlande lors des négociations sur le Brexit, la baronne Hoey a accusé le Taoiseach Leo Varadkar de l’époque d’avoir utilisé la menace du retour du terrorisme de l’IRA pour forcer la mise en œuvre du protocole.

Elle a déclaré: «Il existe déjà de graves difficultés sociétales en Irlande du Nord.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

«Chaque nuit, à travers la province, il y a des dizaines de manifestations pour la plupart pacifiques, dont beaucoup se sentent ignorées et trahies.

«Ils ne sont pas signalés bien sûr parce qu’ils ne sont pas violents.

“Cette action directe va augmenter au cours des prochains mois avec l’inquiétude dans de nombreuses communautés, on a le sentiment que le seul moyen de faire progresser les objectifs politiques est la menace de violence, tout comme la menace des bombes de l’IRA a malheureusement été utilisée par Taoiseach. Varadkar comme levier politique qui a conduit au Protocole. “

Un halètement visible a pu être entendu dans la Chambre alors que les pairs réagissaient avec choc à ses allégations.

“Honte à vous”, a crié un Seigneur.

Posant une question à Lord David Frost, elle a exhorté le ministre du Brexit à “assurer au peuple d’Irlande du Nord que le gouvernement de Sa Majesté reconnaît que les graves difficultés sociétales et l’instabilité découlant du protocole existent déjà et qu’elles ne sont donc pas viables pour le protocole. pour durer beaucoup plus longtemps “.

LIRE LA SUITE: C’est FAIT! Après 1492 jours, l’UE approuve enfin l’accord britannique sur le Brexit

“La solution à ce problème est une solution dans laquelle nous pouvons travailler avec la Commission pour appliquer le Protocole de manière pragmatique et proportionnée.”

Il a ajouté qu’il avait encouragé M. Šefčovič à parler aux entreprises d’Irlande du Nord afin qu’il puisse entendre par lui-même leurs “vues non filtrées” sur le Protocole.

Le mois dernier, le Royaume-Uni a suscité la colère de l’UE en prolongeant unilatéralement le délai de grâce pour l’introduction de certains contrôles douaniers.

La paperasse initialement requise à partir du 1er avril ne sera plus mise en œuvre qu’en septembre.

Le Royaume-Uni a déclaré que le retard était “temporaire et nécessaire” pour éviter toute perturbation de la circulation des marchandises.

La Commission européenne engage une action en justice contre la Grande-Bretagne pour cette décision, frustrée par la décision prise sans leur consultation.

En même temps que la décision de l’UE de poursuivre le Royaume-Uni devant les tribunaux pour n’avoir pas pleinement mis en œuvre le protocole, les syndicalistes ont commencé leur propre action en justice.

Ils affirment que le protocole est illégal en vertu de l’accord du Vendredi saint et doit être aboli.