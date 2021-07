Nouvelles du Brexit: les Britanniques ont riposté alors que Boris disait qu’il ne pouvait pas gagner la ligne du Brexit qui couvait | Politique | Nouvelles

in

Bruxelles a menacé de lancer une guerre commerciale contre la Grande-Bretagne si elle ne mettait pas en œuvre des contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord dans le cadre de l’accord sur le Brexit, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, avertissant après une réunion avec Lord Frost que la patience avec le Royaume-Uni est usée. “très, très maigre”.

Les responsables du Royaume-Uni et de l’UE devraient poursuivre les discussions cette semaine alors qu’ils tentent désespérément de trouver une solution au problème.

Mais les Britanniques se sont déchaînés contre les menaces du bloc et ont exhorté le Premier ministre à déchirer l’accord de retrait.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « Passez du protocole d’Irlande du Nord aux termes de l’OMC.

“Laissez l’UE créer une frontière pour protéger son marché unique sur l’île d’Irlande et laissez le monde les voir pour les tyrans protectionnistes qu’ils sont.

“L’Irlande se rendra bientôt compte qu’elle est piégée dans la prison économique de l’UE.”

Un autre a ajouté : “Des ordures ! Nous avons le droit de commercer avec toutes les régions du Royaume-Uni comme bon nous semble.

“Si l’UE veut installer des postes frontaliers le long de la frontière NI irlandaise, laissez-les.

“Laissez-les payer pour eux et laissez-les montrer à l’IRA que c’est eux et non le Royaume-Uni qui sont intransigeants!”

LIRE LA SUITE: Les expatriés furieux contre le gel des retraites: avertissement émis contre les votes des expatriés

“Ce sont des médicaments, pas de la nourriture ou des machines.

“L’UE est une organisation mesquine, méchante et méchante qui pourrait se moquer de la vie des gens.

“Tant qu’ils peuvent enfoncer la botte, ils sont heureux.

“Pourtant, ils se demandent pourquoi les gens se retournent contre eux.”

D’autres ont exhorté Boris à annuler l’accord et à “laisser l’Irlande se débrouiller”.

Une personne a déclaré : « L’UE utilise NI comme excuse pour nous intimider dans une situation qui ne leur convient PAS.

“Déchirez l’accord… laissez l’Irlande se débrouiller.

“Personne ne veut des problèmes irlandais à part l’UE.”

Quelqu’un d’autre a accusé M. Johnson et Lord Frost d’être “europhiles” et d’avoir “trahi ce pays”.

Ils ont déclaré: “Nous avons voté pour quitter l’UE dans son intégralité.

“Nous ne l’avons pas fait!”

Cela survient après qu’Alistair Jones, professeur agrégé en politique et professeur universitaire à De Montfort à Leicester, a averti le Royaume-Uni que Bruxelles “a raison” et “a toutes les cartes en main” dans l’escalade du Protocole.

Le professeur Jones a déclaré à Express.co.uk : « L’UE a raison. Elle avait tort sur la question des vaccins plus tôt cette année, lorsqu’Ursula von der Leyen a activé l’article 16 puis s’est rétractée dans les heures suivant sa publication.

“Dans cette circonstance, comme elle l’a admis par la suite, elle avait tort.

“Actuellement, l’UE a le dessus et détient toutes les cartes.

“Le Royaume-Uni a essayé de tout bluffer, par exemple en demandant un délai supplémentaire avant d’appliquer l’accord.

“Lord Frost a suggéré que l’UE avait tort en n’autorisant aucune flexibilité.

“Ils n’en ont pas besoin, car le protocole a été approuvé par le Parlement.”

Il a ensuite ajouté que le Royaume-Uni “devra reculer”.