Nouvelles du Brexit: les remords écrasés alors que Shapps dit que la sortie du Royaume-Uni a AIDÉ à résoudre la pénurie de chauffeurs de poids lourds | Politique | Nouvelles

Depuis le Brexit à la fin de l’année, on craint de plus en plus une crise de la chaîne d’approvisionnement nationale à la suite d’une pénurie de chauffeurs de poids lourds. Une pénurie de chauffeurs de pétroliers spécialisés a déclenché une crise du carburant dans tout le Royaume-Uni, entraînant les Britanniques dans une frénésie d’achat de panique et laissant des dizaines de parvis sans essence ni diesel. Les étagères des supermarchés sont restées vides, avec des craintes d’une énorme pénurie de nourriture et de boissons dans les semaines précédant Noël, y compris les favoris des fêtes comme la dinde.

Les restes et les patrons de l’industrie n’ont pas tardé à blâmer une combinaison de restrictions du Brexit sur la mobilité de la main-d’œuvre et un arriéré de chauffeurs de poids lourds à la suite de la pandémie de Covid.

Mais le secrétaire aux Transports Grant Shapps a affirmé que le Brexit avait donné aux ministres “la flexibilité de fixer nos propres règles”.

Il a également déclaré que le retrait du Royaume-Uni de l’UE leur avait permis de délivrer des visas là où cela était nécessaire pour faire face à la pénurie de chauffeurs.

M. Shapps a déclaré à l’émission Andrew Marr de la BBC : ” De l’autre côté du Brexit, cela m’a en fait donné beaucoup de liberté pour continuer à augmenter le nombre de [driving] tests disponibles, ce qui est la vraie restriction ici.

“Ce sont des changements que je n’aurais pas pu apporter si nous étions encore en Europe, en raison de la façon dont les licences étaient toutes définies par les directives européennes – nous avons donc bénéficié de certaines de ces libertés supplémentaires.

Au cours du même Andrew Marr Show, Sir Keir Starmer a lancé une attaque foudroyante contre le gouvernement.

Le chef du parti travailliste a accusé les ministres de « manque total de planification » pour les pénuries de main-d’œuvre à la suite du vote sur le Brexit.

Le chef du parti travailliste a déclaré : « Nous avons pris la décision de quitter l’UE en 2016, nous avons donc eu cinq ans pour que le gouvernement s’attaque aux conséquences.

En outre, jusqu’à 4 000 personnes seront formées en tant que nouveaux chauffeurs de camion, tandis que des lettres seront envoyées à un million de chauffeurs titulaires d’un permis poids lourds pour les persuader de revenir dans l’industrie.

Des examinateurs du ministère de la Défense seront également appelés pour accélérer le processus de test.

Le gouvernement a déclaré samedi soir dans un communiqué : « 5 000 chauffeurs de poids lourds pourront venir au Royaume-Uni pendant 3 mois à l’approche de Noël, offrant un soulagement à court terme à l’industrie du transport.

« 5 500 visas supplémentaires pour les travailleurs de la volaille seront également disponibles pour la même courte période, afin d’éviter toute nouvelle pression potentielle sur l’industrie alimentaire pendant cette période exceptionnelle. »