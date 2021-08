Nouvelles du Brexit : les restes doivent oublier la tension du Brexit après les attaques hystériques de Botham | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le légendaire joueur de cricket a été nommé à ce poste cette semaine, ce qui a suscité de nombreuses critiques de la part des Remainers hystériques. Cependant, ces craintes et critiques ont été moquées par Marco Longhi, député conservateur de Dudley North et envoyé commercial pour le Brésil. M. Longhi, qui a récemment été nommé à ce poste, a affirmé que la position de Lord Botham au Royaume-Uni et en Australie du sport profitera au pays.

S’adressant à Express.co.uk, M. Longhi a affirmé que les critiques de Remainers provenaient simplement de ceux qui “ont été aigris” par le Brexit.

“Bien sûr que cela aidera”, a déclaré M. Longhi.

“Je savais qu’il était un Leaver fort.

“Et clairement, c’est une bonne chose de mon point de vue car cela nous donne l’opportunité de faire ce que nous faisons déjà actuellement.

“Je considérerais les critiques comme, et j’en ai même recueilli moi-même, de la part de gens qui sont clairement aigris par le fait qu’ils ont perdu le référendum.

“C’est vraiment dommage qu’ils n’aient pas rejoint beaucoup de Remainers en disant” nous avons perdu ce vote et passons à autre chose et réussissons-le “.”

Bien qu’il ne soit pas connu pour sa carrière politique, Lord Botham est devenu célèbre après avoir mené l’Angleterre à la victoire contre l’Australie lors de la série Ashes de 1981.

Bien que l’on ait beaucoup parlé de la nomination de Lord Botham, David Henig, directeur du groupe de réflexion du Centre européen d’économie politique internationale (ECIPE), a rejeté la fureur inutile envers l’ancien joueur de cricket anglais.

JUST IN: Brexit LIVE:Truss sous pression alors que les craintes grandissent d’une révolte commerciale en Nouvelle-Zélande

« Il y a très peu de réussites commerciales (ou d’échecs) qui ont été spécifiquement attribués aux émissaires commerciaux.

“Donc, il s’agit très probablement d’un peu plus de drapeaux, ce qui est dans l’ensemble bien, c’est ce que font les pays.

« Il y a plus qu’assez de raisons de critiquer le gouvernement sur le commerce.

« Le fait que les experts commerciaux britanniques soient unis pour ne pas se soucier de la nomination de l’envoyé commercial de Lord Botham devrait vous dire que ce n’est pas l’un d’entre eux. Passez.”

Le gouvernement a des émissaires dans plus de 60 pays afin de faciliter le commerce.

La secrétaire au Commerce, Liz Truss, a également fait l’éloge de cette nomination : “Ravi d’avoir nommé la légende du cricket Ian Botham comme nouvel envoyé commercial en Australie Drapeau du Royaume-Uni Drapeau de l’Australie