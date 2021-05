Nouvelles du Brexit: Les restes férocés par l’hypocrisie des accords commerciaux et les espoirs d’échec du Brexit | Politique | Nouvelles

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a eu des entretiens avec son homologue australien alors que les deux puissances mondiales se rapprochent d’un accord de libre-échange lucratif post-Brexit. Les ministres se sont rencontrés jeudi pour aplanir les principales différences, le secrétaire à l’Environnement George Eustice et le ministre du Cabinet Michael Gove s’opposant farouchement à un accord de tarif zéro et de quotas zéro exigé par l’Australie. Les autres ont fermement averti qu’un tel accord saperait les agriculteurs britanniques sous-cotés par une vague d’importations de viande d’Australie qui pourrait inonder le marché.

Écrivant pour le Daily Telegraph, Brexiteer et l’ancien député européen Daniel Hannan ont déclaré: “Quelque chose est devenu douloureusement clair cette semaine. L’opposition aux accords commerciaux mondiaux de la Grande-Bretagne n’est pas motivée par des inquiétudes pour les agriculteurs des collines, ou des craintes pour l’Union, ou tout autre calcul économique.

“Il est plutôt animé par la nostalgie europhile; par le désir, peut-être inconscient, que le Brexit échoue pour que ses adversaires aient raison après tout.

«La plupart des restes ont accepté le résultat du référendum de bonne grâce. Mais une poignée ne peut pas lâcher prise et, comme les jacobites, s’accrocher à ce qu’ils savent être une cause perdue parce que cela fait désormais partie de leur identité.

«Le paradoxe est que, ce faisant, ils ont perdu le contact avec les principes qui les ont amenés à soutenir l’UE en premier lieu.

Maintenant, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​apporté leur soutien aux commentaires de M. Hannan et ont lancé leur propre attaque furieuse contre Remainers.

Réagissant à notre histoire originale, une personne a écrit: “Les restes sont un embarras absolu pour le Royaume-Uni et pour eux-mêmes.”

Un deuxième lecteur d’Express.co.uk a déclaré: «Pourquoi au juste voudrait-il faire partie de l’UE en faillite?

«Je n’étais pas un partant, mais je constate maintenant l’attitude immature et vitriolique des politiciens européens.

L’ancien député européen a écrit: «L’analyse officielle montre que, si chaque partie du Royaume-Uni bénéficiera de l’accord, c’est l’Écosse (avec Londres) qui en gagnera le plus.

«Les tarifs australiens sur le whisky seront supprimés et les services financiers d’Édimbourg auront accès à de nouveaux marchés.»

Lors des questions du Premier ministre à la Chambre des communes mercredi dernier, M. Blackford a critiqué Boris Johnson à propos des négociations commerciales avec l’Australie.

Il a fait rage: “Le gouvernement a mené la trahison de la pêche écossaise et maintenant les conservateurs prévoient de jeter nos agriculteurs et éleveurs sous le bus du Brexit.”

“Cet accord serait le dernier clou dans le cercueil pour de nombreux éleveurs et agriculteurs écossais, il mettra fin à un mode de vie qui perdure depuis des générations, Premier ministre. Je sais que de nombreux collègues conservateurs du Premier ministre sont d’accord avec moi en privé et le veulent pour se retirer de cet accord.

“Alors le premier ministre va-t-il enfin écouter, réfléchir à nouveau et abandonner un accord qui fera chuter nos agriculteurs?”

Le Premier ministre a répliqué: “Tout d’abord, il se trompe totalement sur ce qu’il dit à propos de la pêche, car en fait, il existe d’énormes opportunités pour la pêche pour l’ensemble du Royaume-Uni alors que nous reprenons le contrôle de nos eaux territoriales.”

«Il sous-estime largement la capacité des habitants de ce pays, des communautés agricoles de ce pays et du secteur agricole à tirer le meilleur parti du libre-échange. C’est un pays qui a grandi avec succès et prospère grâce au libre-échange en exportant dans le monde entier.

“Nos exportations alimentaires sont incomparables, il devrait en être fier, nous devrions célébrer cela et tout ce qu’il fait, c’est nous demander de lever le pont-levis et de retourner dans l’UE pour être dirigés par Bruxelles, c’est son manifeste et Je pense que les habitants de ce pays l’ont rejeté de manière décisive. »