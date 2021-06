Nouvelles du Brexit: Les travailleurs en alerte alors que les habitants de Batley et Spen, partisans du Brexit, font rage | Politique | Nouvelles

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, pourrait être confronté à une lutte pour son poste s’il subit une autre défaite lors des élections partielles lorsque les habitants de Batley et de Spen se rendront aux urnes le 1er juillet. Mais les habitants interrogés par GB News n’ont pas été impressionnés par le bilan des travaillistes dans la circonscription avec une femme qualifiant la zone de « pagaille » et une autre exigeant des travaillistes de « sortir » quoi qu’il arrive. Un sondage Survation place le Parti conservateur de six points d’avance sur les travaillistes à 47 à 41%, l’ancien député travailliste George Galloway étant interrogé à 6% et, selon les prévisions, diviser le vote travailliste.

GB News s’est entretenu avec des habitants de Batley et de Spen qui ont déclaré qu’ils soutenaient les travaillistes dans le passé, mais qu’ils étaient devenus frustrés par le parti en raison de leur manque d’action dans la région.

Batley and Spen est sous contrôle travailliste depuis 1997 et dispose d’une forte majorité en faveur du Brexit.

Un local a déclaré à GB News: “J’ai toujours voté travailliste mais je pense vraiment que nos points de vue ne sont pas diffusés.”

L’homme a expliqué que les problèmes liés aux routes et aux infrastructures dans la région ont été ignorés malgré le fait que beaucoup aient exprimé leurs préoccupations.

Il a ajouté que les transports locaux étaient également inexistants dans une diatribe cinglante contre les travaillistes.

Un autre homme a été interviewé et a fait écho aux préoccupations d’autres habitants.

Il a déclaré: “J’ai voté travailliste dans le passé, mais j’ai vu le même type de problèmes ne pas être résolus à maintes reprises.

“Le West Yorkshire n’a pas l’importance dont il a besoin.

Batley et Spen étaient la circonscription du député assassiné Jo Cox jusqu’en 2016, date à laquelle elle a ensuite été reprise par Tracy Brabin à la suite d’une autre élection partielle.

D’autres grands partis ont choisi de ne pas se présenter dans la circonscription par respect, laissant Mme Brabin se présenter relativement sans opposition.

Mme Brabin a démissionné lorsqu’elle a été élue maire du West Yorkshire, déclenchant une nouvelle élection partielle.

Sir Keir a été confronté à des appels de certains militants travaillistes à démissionner s’il perd Batley et Spen, car un récent sondage suggère que 69% des membres travaillistes aimeraient plutôt que le maire de Manchester Andy Burnham prenne les rênes.

Le porte-parole de Sir Keir a minimisé la perspective d’une victoire en disant qu’il “a toujours été un siège marginal” et que gagner “allait toujours être un défi”.

“Keir ne va pas démissionner”, a-t-il répondu à la question des journalistes lors d’un briefing à Westminster.

Il a ajouté: “Keir a été absolument clair qu’il s’agit d’un chemin de quatre ans pour revenir au pouvoir et il est déterminé à mener le parti aux prochaines élections générales et à nous ramener au gouvernement.”

Les résultats de l’élection partielle devraient être rendus publics soit à la fin du 1er juillet, soit tôt le lendemain matin.