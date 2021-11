L’ancien spin doctor du Parti travailliste était sur scène pour annoncer les gagnants des PRCA National Awards 2021, qui ont eu lieu à l’InterContinental London, Park Lane hier soir (mardi). L’événement black tie, auquel participent plus de 800 acteurs clés du monde des relations publiques et de la communication, se tient chaque année en novembre pour « reconnaître le talent et l’impact des individus, des équipes et des campagnes des meilleurs secteurs des relations publiques britanniques et internationales ».

Mais Euro Guido a publié une vidéo ainsi qu’un court texte sur son site Web pour décrire comment M. Campbell « a lancé une diatribe contre le gouvernement, faisant spécifiquement référence à l’équipe de transition du Brexit qui était présente après avoir été nominée pour trois prix ».

Le clip de 28 secondes publié sur le site Web semble montrer le fidèle Remainer en train de frapper le groupe, disant qu’ils devraient avoir « honte ».

On entend M. Campbell dire : « Vous devriez avoir honte de vous, mais je vous pardonne.

« C’est un grand défi de relations publiques.

« Ce n’est un secret pour personne, je n’aime pas ce gouvernement, je ne supporte pas ce gouvernement.

« Je ne fais pas confiance à ce gouvernement pour beaucoup de choses.

« Cependant, cela signifie qu’il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous-mêmes et que nous pouvons faire les uns pour les autres. »

Mais M. Campbell est resté rouge après que l’équipe de transition du Brexit a remporté deux des trois prix pour lesquels elle a été nominée – le prix de la campagne internationale et le prix B2B interne.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: ‘Calmez-vous’ Frost perd son sang-froid dans une attaque furieuse de l’UE

Cela a obligé les ennemis du Brexit « à les féliciter les dents serrées », selon Euro Guido.

Le site Web a également ajouté dans son article en ligne: « Il (Campbell) a ensuite annoncé le prix du secteur public, remporté par Anchor – une entreprise dont il a plaisanté rime avec Boris. »

Suite au résultat du référendum sur le Brexit en juin 2016, M. Campbell a immédiatement déclaré qu’il pensait que c’était « la pire décision que la Grande-Bretagne ait prise de son vivant ».

Il s’est rapidement engagé à faire changer d’avis les gens sur le résultat du vote historique et a été l’un des premiers acteurs de la campagne du vote du peuple pour un référendum sur l’issue des négociations sur le Brexit.

A NE PAS MANQUER

Galileo souffle alors que BT signe un accord historique avec une alternative britannique [REPORT]

Liz Truss ouvre la voie à un méga-accord d’une valeur de 9 milliards de livres sterling [LATEST]

Pas d’accord Brexit RETOUR dessus ! Avertissement de bombe de Lords [COMMENTS]

Récemment, l’archi-Remoaner a même pris un énorme coup au Brexit après que son train a été annulé tôt un matin le mois dernier.

Il s’est adressé à Twitter pour exprimer sa frustration face à l’annulation de son train pour Leeds en raison d’une « locomotive en panne ».

L’ancien spin doctor travailliste, qui était sur le point de participer à l’émission Steph’s Packed Lunch de Channel 4, a affirmé qu’il s’agissait d’une « métaphore du Brexit Covid Britain ».

M. Campbell a écrit : « Bon début de journée… baignade au lido.

« Pas si génial le prochain chapitre.

« Le train pour Leeds a été annulé en raison d’une ‘locomotive en panne’.

« Une métaphore du Brexit Covid Britain. »

Mais les commentaires ont déclenché une réaction furieuse, avec un utilisateur de Twitter avec la poignée BertrumDisco répondant: « La vie de Campbell… blâmons le Brexit. »

Un autre s’est moqué : « Je voulais faire la lessive aujourd’hui, mon seul jour de congé aussi ! Il pleut… Bl**dy Brexit ! »