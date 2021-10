La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Mme Truss, a désigné le bloc commercial du Pacifique, Israël, l’Inde et les États du Golfe comme cibles possibles où le Royaume-Uni peut signer des accords commerciaux. Joe Biden a été élu président il y a moins d’un an, mais cela a par la suite retardé la perspective d’un accord transatlantique post-Brexit, Mme Truss refusant de garantir qu’il y en aurait un d’ici la fin de la décennie. Elle a déclaré lors d’un événement en marge de la conférence du Parti conservateur à Manchester : « Je ne suis pas d’accord avec vous pour dire que c’est la fin du commerce.

“Mon message aux Américains est” nous sommes prêts quand vous êtes prêts “mais il y a tout un monde là-bas, il y a beaucoup de régions du monde à croissance rapide qui veulent faire des affaires avec la Grande-Bretagne et il y a un pipeline complet de commerce les accords que nous négocions.”

Les commentaires du ministre des Affaires étrangères sur la perspective immédiate d’un accord commercial ont été salués par les lecteurs d’Express.co.uk.

Réagissant à notre histoire initiale, Brexitvictory a écrit: “Désolé Biden, vous avez eu votre chance, maintenant vous êtes au fond de la file d’attente.”

Le lecteur d’Express.co.uk, Prickly, a déclaré: “Pour être honnête, je pense qu’elle a raison.

Ailleurs, Mme Truss a insisté sur le fait qu’il existe une exigence de politique étrangère pour le Royaume-Uni, les États-Unis et leurs alliés de commercer avec les pays en développement pour éviter qu’ils ne soient entraînés dans l’orbite de “régimes autoritaires”.

La Chine a utilisé son initiative “la ceinture et la route” pour forger des liens économiques avec des pays du monde en développement, en finançant des projets d’infrastructure pour aider à accroître son influence.

Mme Truss a déclaré à l’événement podcast du Telegraph’s Chopper’s Politics: “Ce que je pense est vraiment important, cela va à une politique étrangère plus large, c’est que nous, les Américains, les Australiens – nos amis et alliés – tendons la main aux pays en développement pour commercer avec eux .

Le ministre des Affaires étrangères a averti que la Chine devait “respecter les règles” sur la scène internationale.

Elle a expliqué : « Mon point de vue est que la façon dont nous défions les régimes autoritaires à travers le monde est de le faire par la force.

“C’est pourquoi les accords d’infrastructure avec les pays en développement sont si importants, afin qu’ils ne soient pas entraînés dans l’orbite de régimes autoritaires.”

Mme Truss a ajouté: “C’est pourquoi les accords commerciaux sont si importants, car nous voulons que notre commerce se fasse avec des partenaires aux vues similaires.

“Bien sûr, nous devons commercer avec la Chine, c’est un partenaire commercial important, mais ce doit être un commerce fiable et il ne peut y avoir de violation de la propriété intellectuelle, il ne peut pas y avoir de transfert de technologie forcé.”

Commentant les objectifs plus larges du Brexit à l’avenir, le ministre des Affaires étrangères a déclaré : « Ma vision est de renforcer nos liens économiques et de sécurité afin de construire un réseau de liberté dans le monde.

“Nous aurons une politique étrangère positive, proactive et patriotique qui élargira les routes commerciales, renforcera les partenariats de sécurité et soutiendra le développement dans le monde.

“Nous voulons commercer et investir dans plus de pays pour notre bénéfice mutuel – ce qui conduit à des sociétés plus libres et plus riches alignées sur la cause de la liberté, diffusant les droits de l’homme et les valeurs auxquelles nous croyons.

“Nous devons gagner cette bataille pour l’influence économique – et cela commence par forger des liens plus étroits avec nos amis et alliés.”