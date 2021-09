Nouvelles du Brexit: Sefcovic ignore l’avertissement de Biden avec des demandes «perturbatrices» – le député frappe | Politique | Nouvelles

in

Brexit: Lord Trimble sur ses craintes concernant la frontière irlandaise dure

Le député David Jones, vice-président du Groupe européen de la recherche (ERG), s’exprimait après que le commissaire européen M. Sefcovic, l’homme de confiance du bloc en ce qui concerne le protocole d’Irlande du Nord, ait affirmé toute tentative de renégocier l’accord post-Brexit entre l’UE et le Le gouvernement britannique provoquerait “l’instabilité, l’incertitude et l’imprévisibilité”. Le protocole est un mécanisme convenu entre les deux parties qui a l’intention d’empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Cependant, les critiques affirment que cela a plutôt abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande.

Les syndicalistes ont appelé à plusieurs reprises à sa suppression, craignant que cela ne sape leur position au Royaume-Uni.

La semaine dernière, le gouvernement britannique a prolongé unilatéralement et indéfiniment le délai de grâce après lequel des contrôles plus stricts sur les marchandises entrant dans la province en provenance de Grande-Bretagne seront imposés, au grand dam de Bruxelles.

Maros Sefcovic et le président américain Joe Biden (Image: GETTY)

David Jones, vice-président de l’ERG (Image: Parliament TV)

M. Sefcovic ne tient aucun compte des préoccupations exprimées par le prix Nobel de la paix David Trimble dans sa récente lettre au président américain Joe Biden. David Jones, député

Cependant, M. Jones, le député conservateur de Clwyd West, a suggéré que le diplomate slovaque n’avait pas compris.

Il a déclaré à Express.co.uk : « M. Sefcovic ne tient aucun compte des préoccupations exprimées par le lauréat du prix Nobel de la paix David Trimble dans sa récente lettre au président américain Joe Biden.

“Lord Trimble, qui était l’un des auteurs de l’accord de Belfast – Vendredi saint, a souligné que le protocole sape positivement l’accord en modifiant le statut constitutionnel de l’Irlande du Nord sans le consentement de son peuple et en perturbant son commerce avec les autres. du Royaume-Uni. Cela ne doit pas continuer.

M. Jones a ajouté: «Avec beaucoup de respect pour le commissaire Sefcovic, il ne devrait pas tarder à rejeter l’évaluation d’une personnalité de renommée internationale comme Lord Trimble.

Lord Trimble a exprimé ses préoccupations dans une lettre récente à M. Biden (Image: GETTY)

« Le fait est que le protocole ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner. »

Se référant au groupe de réflexion présidé par son collègue député conservateur Owen Paterson, M. Jones a ajouté : « Le document récemment publié par le Center for Brexit Policy montre la voie à suivre pour sortir de cette impasse.

«C’est en remplaçant le protocole par un système d’application mutuelle, qui éviterait le besoin de contrôles perturbateurs tout en protégeant l’intégrité des marchés uniques du Royaume-Uni et de l’UE.

“L’UE ferait bien d’y réfléchir sérieusement.”

Premier ministre Boris Johnson (Image : GETTY)

Sir Jeffrey Donaldson, le chef du DUP (Image: GETTY)

M. Sefcovic a prononcé son discours à l’Université Queen’s de Belfast au milieu des tensions politiques croissantes concernant le protocole, après que le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a averti que son parti pourrait quitter Stormont si ses demandes ne sont pas satisfaites.

M. Sefcovic a déclaré: “L’UE et le Royaume-Uni doivent poursuivre ces discussions afin de parvenir à un accord.

“Je pense que nous devrions nous concentrer sur les questions qui comptent le plus pour le peuple d’Irlande du Nord, et non sur des demandes, telles que la suppression du rôle de la Cour européenne de justice.

“Faire cela signifierait effectivement couper l’Irlande du Nord du marché unique de l’UE et des opportunités connexes.

Protocole d’Irlande du Nord expliqué (Image: Express)

“Au lieu de cela, voyons ce qui peut être fait pour faciliter davantage l’approvisionnement en marchandises.”

Il a ajouté : “Et voyons comment impliquer le peuple d’Irlande du Nord dans nos discussions sur la mise en œuvre du protocole.

“Une renégociation du protocole – comme le suggère le gouvernement britannique – signifierait instabilité, incertitude et imprévisibilité en Irlande du Nord.”

“Gardez à l’esprit qu’il nous a déjà fallu cinq ans pour en arriver là.”

Député Owen Paterson (Image : GETTY)

M. Sefcovic s’est engagé à faire “tout ce qu’il faut” pour garantir que l’approvisionnement en médicaments de l’Irlande du Nord ne soit pas interrompu à cause du protocole.

Cependant, il a prévenu : “Je dois aussi être honnête : alors que nous continuerons à chercher des solutions pour minimiser les effets du Brexit sur votre vie quotidienne, nous ne pourrons jamais les supprimer entièrement – telles sont les conséquences du Brexit et des choix du gouvernement britannique.

« Le protocole n’est pas le problème. Au contraire, c’est la seule solution que nous ayons.

« Ne pas l’appliquer ne fera pas disparaître les problèmes, mais simplement enlèvera les outils pour les résoudre. »