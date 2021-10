Nouvelles du budget 2021: Trevor Phillips défie Rachel Reeves du Labour pour 25 milliards de livres sterling manquants | Politique | Nouvelles

Trevor Philip de Sky News a déchiré les plans du Labour pour l’économie, affirmant qu’ils perdraient 25 milliards de livres sterling « d’un trait de stylo ». Il a défié la chancelière fantôme Rachel Reeves sur l’endroit où le parti travailliste trouverait l’argent pour ses plans de dépenses, se demandant s’il s’agissait à nouveau d’une répétition de « l’arbre magique de l’argent ». Mme Reeves a réitéré les plans des travaillistes pour abolir les tarifs commerciaux et elle a déclaré qu’un budget du travail serait utilisé pour « réduire la TVA sur les factures de gaz et d’électricité ».

M. Phillips a déclaré: « Si vous n’allez pas trouver d’argent supplémentaire avec l’argent d’Andy Burnham, ou les 830 millions de livres sterling de Tracey Babin, ou le budget des compétences, d’où cela vient-il?

« Ou est-ce que c’est l’arbre magique de l’argent qui revient ? »

Mme Reeves a répondu: « Vous demandez ce que le Parti travailliste ferait s’il s’agissait de notre budget mercredi.

« Notre priorité est d’atténuer la crise du coût de la vie, d’aider les entreprises et de relever les défis à long terme liés à la crise climatique et d’essayer d’acheter, de fabriquer et de vendre plus en Grande-Bretagne.

« Si c’était notre budget, nous réduirions la TVA sur les factures de gaz et d’électricité car nous savons à quel point c’est une période difficile en ce moment. »

M. Phillips a interrompu le chancelier fantôme à ce stade en déclarant: « Mais, la dernière fois que vous y étiez, vous avez dit que vous aboliriez les taux commerciaux d’un trait de stylo.

« Cela coûtera 25 milliards de livres sterling. Vous pourrez peut-être trouver un peu de dépenses insuffisantes ici ou là, mais cela ne comptera pas jusqu’à 25 milliards de livres sterling. Vous n’avez pas l’argent! »

Mme Reeves a eu du mal à expliquer la perte de 25 milliards de livres sterling, affirmant que le parti travailliste augmenterait la taxe sur les services numériques imposée aux entreprises, mais que cela ne rapporterait que 2 milliards de livres sterling.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que les résultats d’un « examen fondamental » des tarifs des entreprises seraient décrits dans le budget.

