Nouvelles du budget de l’Écosse : Sunak invité à refuser le fonds de sauvetage d’un milliard de livres sterling pour le Brexit | Politique | Nouvelles

Dans la perspective de la révélation du budget aujourd’hui, le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a appelé Rishi Sunak à accorder à l’Écosse un énorme fonds de relance pour stimuler l’économie écossaise après le Brexit. Il a déclaré: « Avec le Brexit qui martèle l’économie, la chancelière doit suivre l’exemple de l’UE et introduire un fonds de relance pour le Brexit pour atténuer les dommages causés, qui ont déjà coûté des milliards de livres à l’Écosse. »

M. Blackford a souligné que l’UE a donné à l’Irlande 1,05 milliard d’euros pour faire face à l’impact du Brexit, tandis que le gouvernement britannique n’a accordé aucune compensation à l’Écosse.

Mais le gouvernement ne devrait pas céder à ses demandes et approuver la subvention, selon 98 % des 3 867 électeurs qui ont participé à un scrutin, tenu du 25 au 27 octobre.

Un lecteur a dit : « Bon sang non ! Ils l’obtiennent déjà mieux que nous avec les ordonnances gratuites et les universités. »

M. Blackford a continué à faire pression pour un référendum écossais tout en discutant du budget.

Il a déclaré: « En fin de compte, le seul moyen de protéger l’Écosse des coupes conservatrices et des dommages à long terme du Brexit est de devenir un pays indépendant, doté des pleins pouvoirs nécessaires à une reprise forte, juste et verte. »

Un lecteur d’Express a commenté : « Pourquoi un parti, qui dit aux Écossais qu’ils devraient être indépendants du syndicat, exigerait un financement du syndicat qu’ils prétendent détester ? Parce que le SNP a fait un gâchis dans la gestion de l’Écosse.

« Ils ne veulent pas que l’argent aide l’Écosse, mais pour aider le SNP à acquérir un plus grand contrôle sur l’Écosse. »

En 2020-2021, les dépenses de l’Écosse s’élevaient à 99,2 milliards de livres sterling et les recettes fiscales générées par l’Écosse, y compris les revenus pétroliers de la mer du Nord, se sont élevées à environ 62,8 milliards de livres sterling – selon les dépenses et les revenus du gouvernement en Écosse.

Le SNP soutient que, si l’Écosse devenait indépendante et collectait tous les impôts, elle serait en mesure de construire une économie plus riche et une meilleure protection sociale.

Fiona Hyslop, secrétaire à l’économie du gouvernement écossais, a déclaré : « Avec nos ressources et avantages économiques, le contrôle de la politique économique et l’adhésion à l’UE, l’Écosse serait très bien placée pour faire croître l’économie.

Mais un rapport de la London School of Economics (LSE), publié plus tôt cette année, a prédit que l’économie écossaise diminuerait d’au moins 11 milliards de livres sterling par an si elle devenait indépendante.

Les experts de la LSE ont déclaré que si le fait de rejoindre l’UE donnerait un petit coup de pouce à l’économie écossaise, se séparer du Royaume-Uni annulerait ces gains décuple.

De nombreux électeurs ont exprimé leur méfiance à l’égard du gouvernement écossais de dépenser des fonds aux fins auxquelles ils sont destinés.

Un lecteur d’Express a déclaré que si Rishi Sunak accordait à l’Écosse un fonds de relance pour le Brexit, « cela n’irait que dans le fonds du référendum » et « les personnes qui en ont besoin n’en verraient jamais un centime ».

