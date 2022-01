Nouvelles du Cheshire : un père « recueilli » par des anti-vaccins voulait un vaccin avant la mort à l’hôpital | Royaume-Uni | Des nouvelles

Stephen Doyle, 45 ans, a envoyé un message à son ex-partenaire Nichola alors qu’il était à l’hôpital à Noël – disant qu’il « recevrait les coups » dès qu’il le pourrait. Cependant, le père de neuf enfants de Cheshire est décédé à l’hôpital de Warrington des complications de Covid le 3 janvier.

Dans les messages déchirants, M. Doyle a dit à quel point il était contrarié de ne pas avoir de visite à Noël.

Mais son ex-partenaire l’a rassuré que la famille aurait « un autre jour de Noël ».

Sur Whatsapp, Nichola lui a dit: « Nous aurons très certainement un autre jour de Noël quand tu seras dehors, la nourriture, les cadeaux, tout, mais tant que tu (sic) va bien et que tu vas bien et nous t’aurons toujours ici alors (sic) manquer Noël n’est pas un gros problème en ce moment.

« Je vais les filmer en train d’ouvrir leur alimentation et vous envoyer aussi plein de photos. »

En réponse, M. Doyle a déclaré: « D’accord, merci, si vous obtenez une photo de Noël, assemblez-en une pour qu’elle s’adapte à mon économiseur d’écran, donnez-leur le meilleur jour s’il vous plaît, ils le méritent toujours.

« Je reçois les jabs dès que je peux. »

Après sa mort, sa cousine Michelle Pierce s’est exprimée au nom de la famille et a révélé qu’il était contre la vaccination avant son hospitalisation.

Elle a déclaré à Cheshire Live : « Quand Stephen était à l’hôpital, il a envoyé un texto à son ancienne partenaire Nichola et lui a dit: » Je reçois les coups dès que je peux « .

Sa famille a déclaré qu’elle ne savait pas s’il s’était libéré mais qu’il s’auto-isolait.

Son ancienne compagne est allée le voir le 22 décembre et a appelé le 999 lorsqu’elle l’a trouvé « très malade ».

M. Doyle a été réadmis à l’hôpital avec des difficultés respiratoires et de très faibles niveaux d’oxygène dans le sang.

Dans les 24 heures, il a été transféré à l’unité de thérapie intensive (UTI) de l’hôpital et la décision de le mettre sous ventilation a été prise le jour de Noël.

Son cousin a ajouté : « À l’approche du Nouvel An, le personnel médical était plutôt positif et ils essayaient de le retirer de la ventilation, mais son corps le combattait et ils ont dû s’arrêter.

« Il avait encore besoin d’une ventilation mécanique pour le garder à respirer.

« Nous avons reçu un appel le 2 janvier pour dire que son état s’était détérioré. »

Les médecins ont déclaré qu’il avait développé un pneumothorax bilatéral, ce qui signifie que les deux poumons s’étaient effondrés et que quatre drains avaient dû être insérés dans sa poitrine pour l’aider à respirer.

Après sa mort, Mme Pierce a déclaré: «Les gens doivent savoir que cela arrive aux personnes en bonne santé.

« Si nous pouvons sauver une personne en lui faisant se faire vacciner, cela vaut la peine de raconter notre histoire.

«C’était juste un gars drôle. Il aimait faire rire les gens et était toujours prêt à rire.

« Il aimait passer du temps avec ses enfants et les rendre tous heureux. »