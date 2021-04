Nouvelles du chien: Heartbreak: un chiot volé retrouvé mort – Appel à la police | UK | Nouvelles

Le chiot, appelé Maisy, a été enlevé lors d’un cambriolage dans une maison à Othery, près de Bridgwater, entre 9h30 et 11h le 24 mars. Le Cavapoochon, âgé de 10 mois – un croisement entre un Cavalier King Charles Spaniel, un Caniche et un Bichon Frise – a ensuite été retrouvé mort par un membre du public sur Beer Drove, au large de l’A372.

La police d’Avon et du Somerset a exhorté toute personne disposant d’informations à les contacter.

PC Claire Allan a déclaré: «C’est un cas extrêmement bouleversant pour tous les propriétaires d’animaux et je tiens à rassurer les gens que nous travaillons en étroite collaboration avec la RSPCA pour identifier les responsables.

«Des enquêtes porte-à-porte ont été menées et nous examinerons également la vidéosurveillance de la région dans le cadre de notre enquête.

«Étiez-vous dans la région au moment de l’incident? Avez-vous vu quelque chose de suspect?

« Si vous avez des informations qui pourraient nous aider, veuillez nous contacter au 101 en indiquant la référence du gestionnaire d’appels 5221063875. »

Il survient au milieu d’un pic dans les rapports de vol d’animaux de compagnie alors que la demande de chiots a augmenté pendant le verrouillage.

L’organisation caritative DogLost a vu des vols signalés passer de 172 chiens en 2019 à 465 en 2020.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le mois dernier, le ministre de l’Intérieur, le Lord Chancelier et le Secrétaire d’État à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales se sont réunis pour discuter d’une approche intergouvernementale pour lutter contre ce problème et nous annoncerons les prochaines étapes en temps voulu.

«Cela s’appuie sur les énormes volumes de travail déjà entrepris par les jeunes ministres et fonctionnaires.

« La perte d’un animal de compagnie très apprécié de la famille peut causer une grande détresse et il est triste de constater que les criminels chercheront à profiter de ce crime ignoble. »

En février, Mme Patel a déclaré que le ministère de l’Intérieur « examinait définitivement le type de mesures qui pourraient être mises en place en termes de criminalité » et « ce que nous pourrions être en mesure de faire dans les lois pour poursuivre absolument ces individus qui volent des animaux de compagnie. et gagner de l’argent avec cela « .

Elle a déclaré: « C’est absolument choquant, c’est un crime choquant qui se déroule », ajoutant qu’elle comprend qu’à Londres « c’est très répandu en ce moment ».

Elle a déclaré à LBC Radio: « Je regarde ça, je regarde absolument ce que nous pouvons faire. »