Nouvelles du christianisme : le créationniste Bruce Matson remet en question la théorie de l’évolution de Darwin | Bizarre | Nouvelles

Le créationniste engagé Bruce Matson, 56 ans, affirme qu’il y a tellement de « preuves scientifiques solides » qui réfutent que l’humanité a évolué à partir des singes dans son nouveau livre From Goo To God. Mais le National Common Core Curriculum for Science de l’Amérique ne permet que l’enseignement et la discussion des concepts évolutifs dans les salles de classe.

Cela le rendait furieux car cela lui interdisait même d’évoquer l’idée d’alternatives à la théorie de Darwin.

Mais il prétend que le plus loin qu’il pouvait aller était de dire à ses élèves de l’école Elm River Township dans le Michigan que la théorie de Darwin n’est pas un fait incontestable.

Bien qu’il continue d’enseigner l’évolution en classe, M. Matson a écrit un livre qui défend l’idée que l’humanité a été créée par Dieu.

Il a déclaré à Express.co.uk : « En tant qu’enseignant du primaire, j’ai l’habitude de parler sciences avec les enfants. Mais chaque fois qu’ils posaient des questions sur l’évolution, je retenais mes opinions car j’avais un programme à suivre.

«J’avais l’impression de leur promouvoir un mensonge et de retenir de précieuses connaissances. Cela m’a poussé à approfondir le sujet et à écrire à ce sujet. De mes frustrations dans l’enseignement, a conduit à la création de mon livre.

«En tant qu’enseignant depuis 30 ans, je suis censé enseigner le programme de base approuvé par l’État, y compris l’évolution.

«Parfois, des concepts sont discutés dont je sais qu’ils sont facilement réfutables, mais je sais que ce n’est pas à moi d’injecter mes propres croyances personnelles ou des preuves contraires.

“Je m’assure donc d’inclure la mention que l’évolution est une théorie et que parfois les théories sont réfutées à mesure que d’autres explications et preuves scientifiques apparaissent. Cela me brise le cœur cependant, me conduisant même à la colère, quand je vois des enfants sensibles croire que ce que je sais est facilement prouvé faux.

« Cette tromperie est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai écrit mon livre. Les gens méritent de connaître la vérité, mais notre système éducatif est une machine d’endoctrinement unilatérale pour la cause évolutive.

« Quand j’ai parlé pour la première fois à ma famille et à mes amis de l’écriture de mon livre, certains d’entre eux se sont immédiatement inquiétés de la façon dont cela pourrait affecter mon travail et mon emploi à long terme. C’est triste quand les gens savent qu’il pourrait y avoir une réaction hostile à un livre scientifique qui réaffirme mes droits à la liberté d’expression et de pensée religieuse.

« Pour être tout à fait franc, j’ai envoyé une copie à chaque membre du conseil scolaire et, heureusement, aucun d’entre eux n’a exprimé d’inquiétude. De même, les retours de ma famille et de mes amis ont été positifs.

« Même les amis qui ne partagent pas ma foi, respectent le fait que tout ce que je fais est bien pensé et minutieux. Tout ce que je veux, c’est que les gens soient ouverts d’esprit aux faits que je présente, alors peut-être que la vérité changera les cœurs et les esprits.

“Alors que j’approche de la retraite, je suis obligé d’atteindre autant de personnes que possible pour dissiper le mythe de l’évolution et présenter aux gens leur créateur et sa création.”

M. Matson a publié son livre en 2019 – six ans après que sa foi a été ravivée lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer de stade quatre.

Le lymphome non hodgkinien s’était propagé dans tous les ganglions lymphatiques de son corps et dans sa moelle osseuse.

Les médecins ont dit que ce n’était peut-être pas traitable, mais M. Matson a senti que sa foi, qui s’était perdue à l’âge de 18 ans, lui est soudainement revenue.

Il a expliqué: «Une fois que je suis entré à l’université, j’ai arrêté d’y assister, sauf pour des événements spéciaux comme les mariages et les funérailles. Je croyais toujours en Dieu, mais j’ai été pris par les choses de ce monde et je n’ai pas accordé la priorité à ma foi à moins que je ne veuille que quelque chose sorte de mon chemin.

« À 49 ans, lorsque j’ai reçu un diagnostic de cancer de stade quatre, j’ai commencé à réfléchir à ma vie et j’ai réalisé que la plupart de mes réalisations n’auraient pas pu résulter de mes efforts uniquement.

« Maintenant, je pouvais voir la main de Dieu sur ma vie. Le Seigneur était avec moi tout le temps et je ne l’ai même pas reconnu. Mais au moment même où j’ai reçu mon diagnostic, j’ai ressenti un calme écrasant et la confiance que tout ira bien et que Dieu l’a.

«Ma foi latente s’est déversée et je savais que je ne retournerais jamais à la vieille personne autosuffisante et volontairement fière que j’étais. J’avais abandonné Dieu, mais Il ne m’a pas abandonné.

M. Matson a ensuite subi 13 cycles de chimiothérapie avant que le cancer ne soit vaincu et il est retourné en classe.

Il a expliqué : « Au moment le plus critique de ma vie, Dieu m’a fait connaître sa présence et a utilisé cet appel au réveil pour me conduire à mon dessein divin.

“Je n’aurais jamais pensé écrire un livre, et je n’ai jamais pensé que je ferais une proclamation publique de ma foi au monde. Plus important encore, beaucoup ne vivent pas pour partager l’histoire de la façon dont vaincre le cancer a changé leur vie pour le mieux.

“Alors je crois que ma foi m’a sauvé, oui. C’est donc ma mission à partir de maintenant d’aider autant de personnes que possible à connaître leur Créateur et sa paix, sa joie, son but et son amour.