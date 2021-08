Nouvelles du coronavirus de Jacinda Ardern: le Premier ministre néo-zélandais accusé d’échec du vaccin COVID-19 | Monde | Nouvelles

in

Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Zélande poursuit une politique « zéro Covid » visant à éliminer le virus plutôt que de simplement contenir sa propagation. Mardi, un arrêt complet a été ordonné par le gouvernement, après la découverte d’un cas de coronavirus.

La Nouvelle-Zélande est très vulnérable au COVID-19 en raison de la lenteur de son programme de vaccination.

Seulement 21 pour cent de sa population sont complètement vaccinés, contre 77 pour cent pour le Royaume-Uni.

Ce déploiement « extrêmement lent » a été attaqué par Judith Collins, chef du Parti national d’opposition.

S’adressant à 1News, elle a déclaré: “S’il y a un échec, il s’agit de faire vacciner le pays, puis de le faire parvenir aux gens.”

Elle a ajouté: “Ne nous leurrons pas, nous sommes 120e dans le monde [for vaccine rollout]. De toute évidence, leurs objectifs sont extrêmement bas par rapport à ce à quoi les gens s’attendent. Si vous vous fixez un objectif très bas, il y a de fortes chances que vous puissiez l’atteindre.

« Pourquoi le gouvernement a-t-il mis si longtemps à commander les vaccins ?

Israël, qui a l’un des déploiements de vaccins les plus avancés au monde, offre déjà aux gens des troisièmes injections de “rappel”.

Depuis que le premier nouveau cas a été découvert mardi, neuf autres ont été confirmés, tous de la variante Delta hautement infectieuse.

En conséquence, les deux villes ont été placées en verrouillage de niveau quatre pendant une semaine.

Défendant la politique, Mme Ardern a déclaré: «Nous voulons être courts et précis plutôt que légers et longs.

« Nous avons vu ce qui s’est passé à Sydney. Nous ne voulons pas de cette expérience ici.

«Comme nous le voyons à l’étranger, en particulier à Sydney, des voyages inutiles à l’extérieur ont propagé le virus et de nombreuses communautés n’ont pas pu le maîtriser.

« Dans l’ensemble, il y a eu une très bonne conformité. Je dis juste aux Kiwis : faites ce que nous avons fait auparavant. »

L’Australie, qui comme la Nouvelle-Zélande a un déploiement de vaccin lent, est aux prises avec une nouvelle vague d’infections à coronavirus.

Une grande partie du pays est désormais bloquée, la situation à Sydney étant particulièrement grave.

Mme Ardern a ajouté : « Aller dur et tôt a déjà fonctionné pour nous. Battre Delta, c’est élever notre niveau.

« Bien que nous sachions que Delta est un ennemi plus dangereux à combattre, les mêmes actions qui ont vaincu le virus l’année dernière peuvent être appliquées pour le battre à nouveau.

« La chose la plus simple que les Néo-Zélandais puissent faire pour arrêter la propagation du virus est de rester chez eux. »