Le président Joe Biden a ordonné aux responsables américains de « redoubler » d’enquête sur la façon dont Covid-19 est apparu. Le virus a été signalé pour la première fois fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan.

Les autorités chinoises insistent sur le fait qu’il est apparu naturellement et a été transmis aux humains par les animaux.

Cependant, certains scientifiques soupçonnent qu’il pourrait s’être échappé de l’Institut de virologie de Wuhan.

S’adressant au Daily Telegraph, un haut responsable de Whitehall a confirmé que les agents de renseignement britanniques aidaient à enquêter sur les origines du virus.

Ils ont déclaré: «Nous contribuons aux renseignements que nous avons sur Wuhan, ainsi que nous proposons d’aider l’Américain à corroborer et à analyser tous les renseignements dont ils disposent et que nous pouvons aider.

“Ce qui est nécessaire pour établir la vérité derrière l’épidémie de coronavirus, ce sont des renseignements de bonne source plutôt qu’une analyse éclairée, et c’est difficile à trouver.”

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mené une enquête en 2020, qui a soutenu l’hypothèse de l’animal à l’homme.

Cependant, les critiques affirment que la Chine n’était pas transparente et a caché des données vitales à l’équipe de l’OMS.

Sir Richard Dearlove, ancien chef du MI6, a déclaré que les origines de Covid-19 sont devenues un « problème de renseignement » pour le Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE : Détruisez l’agenda de l’UE ! La Grande-Bretagne a dit de faire équipe avec la Suisse pour mettre un terme aux “petits” tyrans bruxellois

« S’il sortait du laboratoire, cela soulèverait toutes sortes de questions sur la recherche virologique, et le simple fait que cela se soit produit et ait perturbé toute l’économie mondiale, qu’est-ce que cela dit à un régime agressif et malveillant qui pourrait vouloir se débrouiller avec un virus.”

Les responsables chinois insistent sur le fait que le coronavirus s’est développé naturellement en passant d’animaux, tels que les chauves-souris ou les pangolins, aux humains.

Ils ont rejeté la suggestion qu’elle provenait d’un laboratoire en tant que théorie du complot.

Cependant, un nouveau rapport, qui doit être publié dans le Quarterly Review of Biophysics Discovery, a déclaré que le virus n’a “pas d’ancêtre naturel crédible”.

Les auteurs, le professeur Angus Dalgleish et le Dr Birger Sørensen, ont conclu qu’il était “au-delà de tout doute raisonnable” que le Covid-19 provenait d’un laboratoire.

Une copie du rapport, obtenue par le Daily Mail, a conclu que le virus était probablement le résultat d’une «manipulation en laboratoire» pendant la recherche scientifique.

Ils ont déclaré : « Une pandémie de virus naturel devrait muter progressivement et devenir plus infectieuse mais moins pathogène, ce à quoi beaucoup s’attendaient avec la pandémie de COVID-19 mais qui ne semble pas s’être produit.

“L’implication de notre reconstruction historique, nous postulons maintenant au-delà de tout doute raisonnable, du virus chimérique SARS-CoV-2 manipulé à dessein rend impératif de reconsidérer quels types d’expériences de gain de fonction il est moralement acceptable d’entreprendre.

« En raison de leur impact social important, ces décisions ne peuvent être laissées aux seuls chercheurs. »

«Le coronavirus a tué au moins 3,5 millions de personnes dans le monde, bien que le chiffre réel soit probablement considérablement plus élevé.»

The Quarterly Reviews of Biophysics Discovery est une revue en libre accès publiée par Cambridge University Press à l’aide de « revues ouvertes par les pairs ».