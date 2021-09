Nouvelles du coronavirus du conseil municipal de Driffield: seuls les travailleurs blancs sont affichés sur la murale COVID-19 | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le « Wall of Fame » a été commandé par le conseil municipal de Driffield, pour marquer ceux qui ont traversé la crise des coronavirus. Il a été installé sur Middle Street North à Driffield, une ville de 13 000 habitants.

La peinture murale a été critiquée par certains résidents, qui ont fait valoir qu’elle manquait de diversité raciale.

Cependant, d’autres habitants ont suggéré que cela reflétait la région, soulignant que Driffield était blanc à 98,7%.

Au total, 15 personnages sont représentés sur la murale, représentant différents travailleurs de Driffield.

Les personnes en vedette comprennent une infirmière, un commerçant et un restaurateur.

Un débat acharné a éclaté sur l’inclusion raciale de l’œuvre sur Facebook.

Une habitante, Kerrie Woodhouse-Dove, a écrit : « Bien que j’aime vraiment l’idée, elle crie simplement la bienvenue dans notre ‘ville blanche’.

“Évidemment, être une minorité est encore plus renforcé par cela, ce qui est vraiment dommage, certaines réflexions auraient pu être un peu plus inclusives.”

Un autre a ajouté : « C’est bien mais il manque malheureusement la vraie diversité dans notre ville, ce qui aurait vraiment fait du bien à la ville et au conseil municipal !

Selon les derniers chiffres du recensement, sur les 13 080 habitants de Driffield, 12 909 sont blancs.

Un supporter a écrit : « Cher moi, en lisant quelques commentaires !

« C’est juste une photo de personnes représentant leur entreprise. qui ont lutté et travaillé dur pour rester à flot, pendant ces moments difficiles, si tristes que certains d’entre vous veulent être si négatifs quand c’est un positif qui illumine Driffield.

Un deuxième a ajouté: «Je pense que c’est une belle pièce, célébrant les personnes qui se soucient et soutiennent activement leur ville. Une bonne fête en ces jours de Nasty Covid.

« Si vous contribuez et travaillez dur, vous devriez être reconnu. Excellent travail, bravo. »

Un autre a posté: “Fabuleux et agréable de voir les entreprises de la rue principale qui ont choisi de donner de leur temps libre pour aider à rendre cette ville plus agréable, quel bel hommage.”

Les inquiétudes concernant la représentation raciale ont augmenté depuis l’été dernier, lorsque Black Lives Matter [BLM] Des manifestations ont éclaté aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le conseil municipal de Driffield a défendu la peinture murale dans une déclaration au Daily Mail.

Ils ont déclaré: «Les personnes représentées dirigent des entreprises et des magasins dans Middle Street North, Market Place et Middle Street South, également connues sous le nom de Northern et Station Quarters.

« Le conseil municipal et le groupe de pilotage travaillent dur pour soutenir les entreprises locales et cette fresque est une tentative de dynamiser la ville pour ne pas faire de publicité négative. »