Nouvelles du coronavirus: Nouvelle épidémie de virus en Chine – Craintes de propagation alors que des centaines de personnes sont hospitalisées | Monde | Nouvelles

Le Quotidien du Peuple, le plus grand journal de Chine, a suscité des craintes dans le pays avec un récent tweet sur le nombre de personnes hospitalisées avec le coronavirus.

Ils ont tweeté : « La dernière épidémie de COVID-19 en Chine avait infecté 1 379 personnes dans 21 régions de niveau provincial vendredi soir, et plus de 300 cas confirmés étaient sortis des hôpitaux, a déclaré un porte-parole de la Commission nationale de la santé (NHC). lors d’une conférence de presse samedi.

Liang Wannian, chef de l’équipe d’experts sur la réponse et l’élimination du COVID-19 au NHC, a déclaré lors d’une conférence de presse que la Chine était parmi les meilleurs au monde pour être en mesure de contrôler la propagation du virus dans le pays.

Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé (NHC), avait décrit le plan de la Chine pour contrôler le virus, car ils visaient une politique « dynamique zéro COVID » dans le pays.

Parlant de leur capacité à contrôler le virus, Liang a déclaré : « Cela prouve pleinement que nos mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie sont efficaces. »

Il a poursuivi: « L’expérience du monde réel a montré que de nombreux pays qui ont assoupli prématurément les mesures ont vu des rebonds de COVID-19 et une augmentation des cas graves et des décès. »

Liang a ajouté que le fait que la Chine poursuive ou non sa stratégie de « zéro-COVID dynamique » est dû à un certain nombre de facteurs, notamment les tendances pandémiques mondiales, les mutations du virus, la gravité de la maladie et les taux de vaccination.

Liang a déclaré : « La pandémie évolue, tout comme les stratégies et mesures de prévention et de contrôle.

« Nous accorderons une attention particulière aux tendances pandémiques mondiales, étudierons le risque d’épidémie, accélérerons la campagne de vaccination et ajusterons les stratégies et mesures de prévention et de contrôle en temps voulu. »

Les commerces non essentiels sont également fermés dans le cadre du nouveau confinement.

Le pays verra également un retour de la règle de distanciation sociale de 1,5 m.

M. Rutte a déclaré: « Ce soir, nous avons un message très désagréable avec des décisions très désagréables et de grande portée. »

L’Autriche a également rejoint la liste des pays qui entrent dans un verrouillage alors que les cas montent en flèche à travers l’Europe.

Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a annoncé que le pays entrerait en confinement pour les personnes non vaccinées la semaine prochaine.

À partir de lundi, les personnes non vaccinées des régions de Haute-Autriche et de Salzbourg seront confrontées aux restrictions de verrouillage.

La décision des Pays-Bas a été critiquée par les chefs de l’hôtellerie du pays.

Une organisation représentant les propriétaires de bars et de restaurants a déclaré dans un communiqué: « Les entreprises hôtelières se voient à nouveau présenter la facture pour avoir échoué à la politique du gouvernement. »