Nouvelles du coronavirus: Test and Trace coûte 19 milliards de livres de PLUS que le Home Office | Royaume-Uni | Nouvelles

La responsable de Test and Trace, la baronne Dido Harding, a été critiquée à plusieurs reprises pour s’être appuyée sur des consultants coûteux alors que le service avait peu d’impact sur la transmission.

En janvier, David Williams, secrétaire permanent du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), a déclaré au comité des comptes publics de la Chambre des communes que 900 consultants de Deloitte travaillaient sur le programme à un taux quotidien de 1 000 £.

Lorsqu’il a été décidé de fusionner Test and Trace avec Public Health England pour former le nouveau National Institute of Health Protection (NIHP), le cabinet de conseil McKinsey a remporté un contrat de 560 000 £ pour décider de la « vision » de Test and Trace.

La baronne Harding a commencé sa carrière chez McKinsey. Elle est devenue directrice générale par intérim du NIHP, qui a ensuite été rebaptisé UK Health Security Agency, avant de se retirer en avril. Elle reste présidente du NHS Improvement.