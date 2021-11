Nouvelles du coronavirus: un avion militaire allemand transporte des patients de Covid alors que les hôpitaux débordent | Monde | Nouvelles

La Lufthaffe allemande, l’armée de l’air militaire du pays, a dû s’impliquer dans la gestion de la pandémie de coronavirus alors que les cas montent en flèche et que les unités de soins intensifs ont du mal à faire face à la charge de patients. La situation renforce les perspectives d’un confinement national.

Avec plus de 76 000 infections vendredi – contre 52 970 nouvelles infections par jour il y a une semaine –, la plus grande économie d’Europe est désormais l’une des plus touchées par COVID-19.

Jeudi, le pays était le cinquième – après la Russie, le Royaume-Uni, l’Italie et la France – à dépasser les 100 000 décès dus au virus.

Il est venu au milieu des avertissements des hôpitaux, principalement dans le sud et l’est, que les unités de soins intensifs se remplissaient à pleine capacité.

Les forces de sécurité ont confirmé vendredi que l’armée de l’air avait équipé ses avions de jusqu’à six lits de soins intensifs pour transférer des patients en Allemagne – une autre première depuis le début de la pandémie.

Des médecins ont été photographiés en train de charger des patients dans des avions à l’aéroport principal de Memmingen, en Bavière.

Ils ont étiqueté les avions « volant des unités de soins intensifs ».

4 000 des 22 000 lits de soins intensifs disponibles en Allemagne sont occupés par des patients atteints de coronavirus – une augmentation de 100 % en une semaine.

85 pour cent d’entre eux ont besoin d’une assistance respiratoire.

Leur âge moyen se situe entre 50 et 79 ans.

Pendant ce temps, le co-leader des Verts et nouveau ministre de l’Économie, Robert Habeck, a déclaré : « Le temps presse.

« Nous constatons un doublement des taux d’infection tous les 12 jours.

« Les hôpitaux sont déjà pleins.

Le professeur Lothar Wieler, directeur de l’Institut Robert Koch, l’agence fédérale allemande de lutte contre les maladies, a exhorté les dirigeants à « déclencher toutes les mesures » pour réduire le taux d’incidence.

Il a dit : « Nous sommes à la croisée des chemins.

M. Spahn a également évoqué les inquiétudes suscitées par la détection d’un nouveau variant, le B.1.1.529, détecté pour la première fois en Afrique du Sud.

Des études préliminaires suggèrent qu’il pourrait être plus transmissible que tout autre jusqu’à présent.

L’Allemagne s’est jointe aux 26 autres États membres de l’UE pour convenir de la nécessité de suspendre temporairement les voyages en Afrique du Sud, au Botswana, à Eswatini, au Lesotho, au Mozambique, en Namibie et au Zimbabwe.

L’annonce a conduit à la chute des actions à travers le bloc.

La Grande-Bretagne, dans le même ordre d’idées, a annoncé une interdiction temporaire des vols en provenance d’Afrique du Sud et de plusieurs pays voisins, ce qui a entraîné le marché boursier à son plus gros plongeon depuis plus d’un an.