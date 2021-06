Hamish De Bretton Gordon, un expert en armes chimiques, a déclaré à Sky News qu’il y a plus de “trois mille” laboratoires dans le monde qui risquent de répandre des maladies mortelles comme le coronavirus. Il a expliqué comment faire davantage pour lutter contre les fuites futures qui pourraient facilement provoquer des pandémies pour les années à venir. L’expert a souligné à quel point ces laboratoires sont “complètement non réglementés” et a appelé à une police plus stricte. Avant d’expliquer comment les “mauvais acteurs” pourraient facilement faire fuir un virus ou un agent pathogène dangereux dans le monde provoquant une dévastation totale.

L’expert a déclaré : « Il existe une cinquantaine de laboratoires comme celui de Wuhan qui sont généralement sécurisés et bien réglementés.

«Mais il y a plus de trois mille, ce que nous appelons le niveau 3, laboratoires dans le monde qui traitent des agents pathogènes comme le covid et sur lesquels on travaille intensivement pour des raisons pharmaceutiques pour produire des contre-mesures médicales.

“Ceux-ci ne sont absolument pas réglementés et il y a plus d’un million de scientifiques qui travaillent dans ces laboratoires dans certains des pays les plus instables du monde et ils ne sont absolument pas réglementés.”

Mais dans un avertissement inquiétant, il a déclaré: “La chance que certains d’entre eux soient de mauvais acteurs doit être très élevée.”

M. De Bretton Gordon a poursuivi en expliquant comment la Convention sur les armes biologiques et toxiques, une convention des Nations Unies qui traite de la réglementation et du contrôle des armes biologiques, est en place, mais cela ne suffit pas pour lutter contre les fuites de laboratoires.

Il a déclaré: “Cependant, pour diverses raisons, elle (la convention) est très mal financée et est un très mauvais parent de la connexion avec les armes chimiques qui a pratiquement débarrassé le monde des armes chimiques.”

M. De Bretton Gordon a ensuite appelé le Premier ministre Boris Johnson et le G7 à “réorganiser” la Convention sur les armes biologiques et toxiques afin de lutter contre les futures fuites catastrophiques et d’enquêter plus efficacement sur les origines de la covid.

Il a poursuivi en soulignant comment ces laboratoires “peuvent être correctement réglementés et surveillés” si les bonnes mesures sont prises.

Mais s’exprimant sur le podcast Planet Normal du Telegraph, Sir Richard Dearlove, qui était en charge du MI6 entre 1999 et 2004, a fait valoir que les preuves de toute fuite de laboratoire qui pourrait être à l’origine de la pandémie de COVID-19 auraient probablement été détruites par les autorités chinoises.

Il a également ajouté à quel point l’Occident avait été naïf en faisant confiance à la version chinoise des événements jusqu’à et pendant la pandémie de coronavirus.

Sir Richard a déclaré: “Nous ne savons pas ce qui s’est passé, mais de nombreuses données ont probablement été détruites ou ont disparu, il sera donc difficile de prouver définitivement le cas d’une” chimère à gain de fonction ” étant la cause de la pandémie.”

Il a ajouté que la Chine avait à l’origine été “décrochée” sur des questions sur les origines du virus en raison de l’opposition et de la méfiance à l’égard des affirmations de l’administration américaine Trump de l’époque, qui a été le premier pays à commencer à accuser la Chine d’avoir diffusé covid dans le monde.