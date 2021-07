Nouvelles du coronavirus: un homme en bonne santé prévient que ne pas se faire vacciner est «la plus grande erreur de ma vie» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

M. Abderrahmane Fadil s’est retrouvé en soins intensifs pendant neuf jours sous oxygène après avoir pensé que son système immunitaire serait “assez bon” et qu’il n’avait pas besoin d’être vacciné contre l’agent pathogène mortel. L’homme de 60 ans a ajouté : “Ma femme avait le vaccin. Je ne l’ai pas fait. J’étais réticent. Je me laissais du temps, je pensais que dans ma vie j’avais vécu avec des virus, des bactéries, et je pensais que mon le système immunitaire était assez bon.

“Et j’avais eu des symptômes de Covid au début de la pandémie et je pensais que peut-être je l’avais eu.

“Je pensais que mon système immunitaire reconnaîtrait le virus et que j’aurais des défenses.

“Ce fut la plus grosse erreur de ma vie, cela m’a presque coûté la vie.

“J’ai pris beaucoup de décisions stupides dans ma vie, mais celle-ci était la plus dangereuse et la plus sérieuse.

« J’aimerais pouvoir aller voir toutes les personnes qui refusent de se faire vacciner et leur dire : « écoutez, c’est une question de vie ou de mort, voulez-vous vivre ou mourir ? Si vous voulez vivre, alors allez-y et faites-vous vacciner”.

Le Dr John Wright, qui travaille à l’infirmerie royale de Bradford, où M. Fadil a été soigné, a déclaré qu’environ la moitié des patients de ses services qui ont besoin d’un traitement spécialisé pour le coronavirus n’ont pas été vaccinés.

Un autre patient atteint de coronavirus dans le même hôpital, Faisal Bashir, 54 ans, a dû être maintenu sous oxygène pendant une semaine.

Il avait autrefois cru qu’après avoir cru qu’il “n’avait pas besoin” du vaccin parce qu’il était en forme et en bonne santé.

L’homme de 54 ans, qui était soigné à l’infirmerie royale de Bradford, pensait qu’il pouvait éviter le virus et n’avait pas besoin d’un vaccin.

M. Bashir a déclaré à la BBC : “On m’a proposé le vaccin, mais j’étais arrogant.

“J’allais au gymnase, je faisais du vélo, de la marche et de la course.

“Étant donné que j’étais fort et en bonne santé, je ne pensais pas en avoir besoin.

“Cela signifiait également que s’il s’avérait que ce n’était pas sûr, je n’aurais pris aucun risque.

“Mais la vérité était que je ne pouvais pas éviter le virus.

“Ça m’a quand même eu.

“Je ne sais pas comment ni où.”

L’homme de 54 ans a ajouté : “Les gens remplissent les hôpitaux en prenant des risques et c’est faux.

“Je me sens mal.

“Je me sens si mal à ce sujet et j’espère qu’en parlant cela aidera les autres à éviter cela.”

La nouvelle survient alors que le professeur John Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a averti que la propagation du coronavirus augmenterait après la levée des mesures de verrouillage le 19 juillet.

S’adressant à BBC Radio 4, il a déclaré: «Mon intuition est que nous envisageons un niveau d’incidence élevé pendant une période prolongée tout au long de l’été et probablement pendant une grande partie de l’automne.

“Nous avons commencé à assouplir les restrictions avant que tout le monde ne soit vacciné.

“Cela va entraîner des infections chez les personnes non vaccinées – principalement dans ce cas les plus jeunes. Il est inévitable que cela se produise.